Болельщики выбрали соперников для Украины перед жеребьевкой Евро-2020

Наша команда узнает с кем будет бороться за путевку на чемпионат Европы

Сегодня в Дублине пройдет жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года по футболу. Начало в 13:00 по киевскому времени. Будут сформированы 10 групп (пять – по пять команд, пять – по шесть). В финальный турнир Евро-2020 выйдут по две лучшие команды из каждой группы.

Сборная Украины оказалась во второй корзине. Вместе с нами – Германия, Исландия, Босния и Герцеговина, Дания, Швеция, Россия, Австрия, Уэльс, Чехия. Следовательно, из этими командами украинцы не пересекутся.

Перед жеребьевкой мы проводили опрос, предложив болельщикам выбрать из каждой корзины самого лучшего соперника для подопечных Андрея Шевченко.

По результатам голосования получилась такая группа:

Польша, Украина, Израиль, Эстония, Гибралтар. Сан-Марино.

Еще четыре путевки на чемпионат Европы в марте 2020 года разыграют в утешительном плей-офф победители всех групп Лиги наций УЕФА: жеребьевка и что будет с победителями групп.