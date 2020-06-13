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Болельщики "Зари" нашли способ поддержать свою команду в игре за второе место с "Динамо"

13 июня, 18:18

Олег Люлька Олег Люлька

Фанаты луганской команды собрались под стадионом в Запорожье и громко заявили о себе

Несмотря на то, что из-за угрозы распространения коронавируса матчи футбольного чемпионата Украины проходят при пустых трибунах, в центральном поединке 26-го тура Премьер-лиги в Запорожье на "Славутич-Арене" против "Динамо" "Заря" не осталась без поддержки фанатов. "Заря" – "Динамо" – смотрите видео-онлайн.

Группа фанатов "Зари"собралась перед стадионом и начала очень громко поддерживать свой клуб. Поклонники луганской команды заготовили несколько кричалок, баннеры и даже притащили с собой барабан, который был отлично слышен игрокам на поле непосредственно во время матча.

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Ранее появилась информация, что стадионы Украины скоро могут открыть для болельщиков. По словам президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко, речь идет о заполнении арен на 10-25 процентов.

Позже Павелко дал понять, что новая статистика по коронавирусу заставляет поставить эти планы на паузу. "Мы хотели уже через неделю позволить вернуться болельщикам. Но теперь даты подкорректированы, поскольку уже другая картина с коронавирусом", – отметил глава УАФ.

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
25
21
2
2
65
18
47
65
Забитые 65
Пропущеные 18
Разница 47
Результаты последних матчей: В В П В В
2
ЗаряЗаряЗар
25
15
4
6
41
19
22
49
Забитые 41
Пропущеные 19
Разница 22
Результаты последних матчей: В П В П В
3
ДинамоДинамоДин
25
15
4
6
51
22
29
49
Забитые 51
Пропущеные 22
Разница 29
Результаты последних матчей: В П Н В В
4
ДеснаДеснаДес
25
14
4
7
41
19
22
46
Забитые 41
Пропущеные 19
Разница 22
Результаты последних матчей: П В Н В В
5
АлександрияАлександрияАле
25
13
4
8
36
30
6
43
Забитые 36
Пропущеные 30
Разница 6
Результаты последних матчей: П В В П В
6
КолосКолосКол
25
8
2
15
27
46
-19
26
Забитые 27
Пропущеные 46
Разница -19
Результаты последних матчей: П П П П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
25
10
4
11
33
36
-3
34
Забитые 33
Пропущеные 36
Разница -3
Результаты последних матчей: В В В В П
8
МариупольМариупольМар
25
6
9
10
24
40
-16
27
Забитые 24
Пропущеные 40
Разница -16
Результаты последних матчей: Н Н П П В
9
ВорсклаВорсклаВор
25
6
5
14
18
41
-23
23
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н Н В П
10
ЛьвовЛьвовЛьв
25
5
7
13
19
39
-20
22
Забитые 19
Пропущеные 39
Разница -20
Результаты последних матчей: П Н Н Н П
11
ОлимпикОлимпикОли
25
5
5
15
21
43
-22
20
Забитые 21
Пропущеные 43
Разница -22
Результаты последних матчей: Н П Н П П
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

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болельщики фанаты чемпионат Украины Динамо Киев Заря Луганск

Источники: Сегодня|Спорт , isport.ua

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