Болельщики "Зари" нашли способ поддержать свою команду в игре за второе место с "Динамо"

Фанаты луганской команды собрались под стадионом в Запорожье и громко заявили о себе

Несмотря на то, что из-за угрозы распространения коронавируса матчи футбольного чемпионата Украины проходят при пустых трибунах, в центральном поединке 26-го тура Премьер-лиги в Запорожье на "Славутич-Арене" против "Динамо" "Заря" не осталась без поддержки фанатов. "Заря" – "Динамо" – смотрите видео-онлайн.

Группа фанатов "Зари"собралась перед стадионом и начала очень громко поддерживать свой клуб. Поклонники луганской команды заготовили несколько кричалок, баннеры и даже притащили с собой барабан, который был отлично слышен игрокам на поле непосредственно во время матча.

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Ранее появилась информация, что стадионы Украины скоро могут открыть для болельщиков. По словам президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко, речь идет о заполнении арен на 10-25 процентов.

Позже Павелко дал понять, что новая статистика по коронавирусу заставляет поставить эти планы на паузу. "Мы хотели уже через неделю позволить вернуться болельщикам. Но теперь даты подкорректированы, поскольку уже другая картина с коронавирусом", – отметил глава УАФ.

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