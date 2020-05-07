Болельщиков не пустят на стадионы Нидерландов, пока не изобретут вакцину от коронавируса

Судьба спортивных болельщиков в Нидерландах теперь зависит от медиков и ученых. Министр здравоохранения Страны тюльпанов Хьюго де Йонге сообщил, что болельщики не смогут посещать стадионы до тех пор, пока не будет найдена вакцина от коронавируса. Ранее мы сообщали, что чемпионат Нидерландов, который завершили досрочно, просит денег у властей.

"Пока мы не можем назвать точную дату отмены противовирусных мер и возвращения массовых мероприятий. На самом деле это будет возможно только при наличии вакцины, но никто не знает, сколько времени займет ее поиск. Конечно, мы надеемся, что это произойдет скоро, но речь может идти о годе или более длительном сроке", — цитирует де Йонге Voetbalprimeur.

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Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил, что спортивные мероприятия в стране возобновятся с 1 сентября. А 24 апреля Королевский футбольный союз Нидерландов принял решение досрочно завершить розыгрыш Эредивизи. Раз первенство не было доиграно, то и чемпион страны не будет определен. А команды, находившиеся в зоне вылета, сохранят прописку в элитном дивизионе.

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