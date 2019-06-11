Косово вырывает победу в Болгарии на добавленных минутах

Мяч на 93-й минуте решил исход поединка отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года

Болгария - Косово 2:3. Фото: Reuters

В отборочном матче на чемпионат Европы 2020 года сборная Косово вырвала победу у Болгарии, забив решающий гол на 93-й минуте! События в поединке развивались драматично: гости забили первыми, но болгары смогли отыграться и выйти вперед в счете. В середине второго тайма команда Косово сравняла счет, а на последней минуте вырвала победу.

Болгария – Косово – 2:3 (1:1)

Голы: И.Попов (43), Димитров (55) – Рашица (14), Муричи (64), Рашани (90+3)

Болгария: Михайлов, Недялков, Горанов, С.Попов, Божиков (Димитров, 46), И.Попов, Костадинов, Неделев (Г.Илиев, 70), Десподов, Г.Иванов, Иса (Чунчуков, 79).

Косово: Мурич, Алити, Ррахмани, Войвода (Хадергьонай, 62), Целина, Халими, Кололли, Воца (Раскай, 62), Рашица, Муричи, Жегрова (Рашани, 76).

Матч понедельника в группе А:

Болгария – Косово – 2:3

Чехия – Черногория – 3:0

Таблица группы А отбора на Евро-2020:

N Команды И В Н П М О 1 АНГЛИЯ 2 2 0 0 10-1 6 2 ЧЕХИЯ 3 2 0 1 5-6 6 3 КОСОВО 3 1 2 0 5-4 5 4 БОЛГАРИЯ 4 0 2 2 5-7 2 5 ЧЕРНОГОРИЯ 4 0 2 2 3-9 2

Отметим, что сборная Украины в понедельник во Львове обыграла команду Люксембурга. Поединок завершился со счетом 1:0, единственный гол забил Роман Яремчук на шестой минуте встречи.

Напомним, сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 во Львове. Это самое крупное поражение балканской сборной в истории, а наша команда забила пять мячей впервые с 2009 года. Победу команде Андрея Шевченко принесли дубли Виктора Цыганкова и Евгения Коноплянки, а Роман Яремчук забил свой дебютный гол в сборной.

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