Косово вырывает победу в Болгарии на добавленных минутах
Мяч на 93-й минуте решил исход поединка отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года
В отборочном матче на чемпионат Европы 2020 года сборная Косово вырвала победу у Болгарии, забив решающий гол на 93-й минуте! События в поединке развивались драматично: гости забили первыми, но болгары смогли отыграться и выйти вперед в счете. В середине второго тайма команда Косово сравняла счет, а на последней минуте вырвала победу.
Болгария – Косово – 2:3 (1:1)
Голы: И.Попов (43), Димитров (55) – Рашица (14), Муричи (64), Рашани (90+3)
Болгария: Михайлов, Недялков, Горанов, С.Попов, Божиков (Димитров, 46), И.Попов, Костадинов, Неделев (Г.Илиев, 70), Десподов, Г.Иванов, Иса (Чунчуков, 79).
Косово: Мурич, Алити, Ррахмани, Войвода (Хадергьонай, 62), Целина, Халими, Кололли, Воца (Раскай, 62), Рашица, Муричи, Жегрова (Рашани, 76).
Матч понедельника в группе А:
- Болгария – Косово – 2:3
- Чехия – Черногория – 3:0
Таблица группы А отбора на Евро-2020:
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|АНГЛИЯ
|2
|2
|0
|0
|10-1
|6
|2
|ЧЕХИЯ
|3
|2
|0
|1
|5-6
|6
|3
|КОСОВО
|3
|1
|2
|0
|5-4
|5
|4
|БОЛГАРИЯ
|4
|0
|2
|2
|5-7
|2
|5
|ЧЕРНОГОРИЯ
|4
|0
|2
|2
|3-9
|2
Отметим, что сборная Украины в понедельник во Львове обыграла команду Люксембурга. Поединок завершился со счетом 1:0, единственный гол забил Роман Яремчук на шестой минуте встречи.
Напомним, сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 во Львове. Это самое крупное поражение балканской сборной в истории, а наша команда забила пять мячей впервые с 2009 года. Победу команде Андрея Шевченко принесли дубли Виктора Цыганкова и Евгения Коноплянки, а Роман Яремчук забил свой дебютный гол в сборной.
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