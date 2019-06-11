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Косово вырывает победу в Болгарии на добавленных минутах

11 июня, 00:27

Мяч на 93-й минуте решил исход поединка отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года

Болгария - Косово 2:3
Болгария - Косово 2:3. Фото: Reuters

В отборочном матче на чемпионат Европы 2020 года сборная Косово вырвала победу у Болгарии, забив решающий гол на 93-й минуте! События в поединке развивались драматично: гости забили первыми, но болгары смогли отыграться и выйти вперед в счете. В середине второго тайма команда Косово сравняла счет, а на последней минуте вырвала победу.

Болгария – Косово – 2:3 (1:1)
Голы: И.Попов (43), Димитров (55)Рашица (14), Муричи (64), Рашани (90+3)

Болгария: Михайлов, Недялков, Горанов, С.Попов, Божиков (Димитров, 46), И.Попов, Костадинов, Неделев (Г.Илиев, 70), Десподов, Г.Иванов, Иса (Чунчуков, 79).

Косово: Мурич, Алити, Ррахмани, Войвода (Хадергьонай, 62), Целина, Халими, Кололли, Воца (Раскай, 62), Рашица, Муричи, Жегрова (Рашани, 76).

Матч понедельника в группе А:

  • Болгария – Косово – 2:3
  • Чехия – Черногория – 3:0

Таблица группы А отбора на Евро-2020:

N

 Команды

ИВНПМО
1 АНГЛИЯ220010-16
2 ЧЕХИЯ32015-66
3 КОСОВО31205-45
4 БОЛГАРИЯ40225-72
5 ЧЕРНОГОРИЯ40223-92

Отметим, что сборная Украины в понедельник во Львове обыграла команду Люксембурга. Поединок завершился со счетом 1:0, единственный гол забил Роман Яремчук на шестой минуте встречи.

Напомним, сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 во Львове. Это самое крупное поражение балканской сборной в истории, а наша команда забила пять мячей впервые с 2009 года. Победу команде Андрея Шевченко принесли дубли Виктора Цыганкова и Евгения Коноплянки, а Роман Яремчук забил свой дебютный гол в сборной.

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Тег сборная Болгарии, Евро-2020, сборная Косово

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Сегодня|Спорт

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