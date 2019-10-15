Болгарские болельщики оскорбляли темнокожих игроков сборной Англии. Они ответили шестью голами

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Игра отбора Евро-2020 Болгария – Англия (0:6) была приостановлена из-за расистских оскорблений в адрес вингера гостей Рахима Стерлинга и защитника Тайрона Мингза. Игрока "Манчестер Сити" освистывали каждый раз, когда он получал мяч. Мингз, который также подвергся оскорблениям, обратился к капитану команды Харри Кейну и судье матча Ивану Бебеку по этому поводу, игра была приостановлена на несколько минут.

После этого диктор стадиона в Софии объявил, что игра будет снова приостановлена или даже прекращена, если подобное поведение продолжится. Болгарские болельщики также изображали обезьянье уханье в адрес Мингза и Стерлинга. По данным ITV, микрофоны у поля во втором тайме зафиксировали, что расистские оскорбления продолжились.

Добавим, что Англичане впервые за 35 лет смогли забить 6 голов в одной встрече. Последний раз им это удалось в ноябре 1984 года в игре с Турцией (8:0). В составе Англии по два гола забили нападающий Рахим Стерлинг и полузащитник Росс Баркли. Еще по разу забили форварды Маркус Рэшфорд и Харри Кейн.

"Мы можем подтвердить, что игроки сборной Англии подвергались отвратительным расистским оскорблениям во время матча Евро-2020 с Болгарией. Это неприемлемо на любом уровне, и наша задача – поддержать игроков и персонал. К сожалению, это не первый случай, когда наши игроки подвергались таким оскорблениям. Такое поведение недопустимо в обществе, не говоря о футболе. Мы будем просить УЕФА расследовать данный инцидент в срочном порядке", – отреагировали на скандал в Футбольной ассоциации Англии.

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