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Болгарский "Ювентус": "Лудогорец" стал чемпионом в восьмой раз подряд

25 мая, 13:35

Клуб из Разграда был создан только в 2001 году

Фото: ФК "Лудогорец"
Фото: ФК "Лудогорец".

24 мая прошел заключительный тур чемпионата Болгарии, в котором "Лудогорец" обыграл "Черно Море" со счетом 4:1. Благодаря этой победе "Лудогорец" в восьмой раз подряд выиграл чемпионат Болгарии. Команда из Разграда заработала 79 очков и на одно обогнала занявший второе место софийский ЦСКА, который в параллельном матче взял верх над "Ботевом" (1:0).

Добавим, что чемпионат Болгарии проходит в два этапа, по аналогии с украинской Премьер-лигой – после первого этапа команды делятся на две шестерки. Первая борется за медали, вторая – за выживание.

Интересно, что на эмблеме "Лудогорца" фигурирует число 1945, но сам клуб был создан только в 2001 году. Сначала он носил название "Разград 2000", и лишь в 2010 получил своей нынешнее имя. Кроме восьми побед в чемпионате клуб может похвастаться двумя трофеями Кубка Болгарии и тремя Суперкубками страны.

Ранее мы писали, что "Ювентус" завоевал титул за пять туров за окончания чемпионата: это восьмое подряд чемпионство команды. Роналду и компания дома обыграли "Фиорентину". Гости забили первыми, но "Ювентус" смог добыть волевую победу благодаря автоголу соперника.

Напомним, что в Украине определился чемпион и обладатель Кубка страны. Футболисты донецкого "Шахтера" получили золотые награды во время гала-концерта в Харькове.

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Тег Лудогорец, чемпионат Болгарии

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Источники:

Сегодня|Спорт , Football.By

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