Болгары не сдаются: соперник "Зари" обжалует судейство матча Лиги Европы в УЕФА

Софийский ЦСКА в ярости из-за того, что, по их мнению, французский арбитр помог победить луганчанам

Судья матча "Заря" - ЦСКА Амори Делерю / Фото: Facebook

Руководство футбольного клуба ЦСКА София проводит консультации с юристами относительно возможности подачи жалобы в УЕФА на судейство француза Амори Делерю в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги Европы против "Зари" в Запорожье. Напомним, после ничьей в Болгарии 1:1, "Заря" одолела ЦСКА дома 1:0, благодаря чему вышла в четвертый квалифай-раунд ЛЕ на "Эспаньол".

Негодование болгарского клуба вызывает эпизод с неназначенным пенальти в ворота "Зари" на 21-й минуте ответной встречи – а буквально в следующем эпизоде был удален игрок ЦСКА Турицов. Это случилось при счете 0:0, и в большинстве "Заря" сумела забить победный мяч: отличился Русин. Правда, в порыве радости Назарий снял футболку, за что получил красную карточку и пропустит первый поединок с "Эспаньолом".

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Обзор матча "Заря" – ЦСКА (1:0)

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Окончательное решение о подаче жалобы на судейство французского арбитра болгарским клубом еще не принято, однако фанатское движение ЦСКА требует этого от руководства клуба. В любом случае, это никак не скажется на результате ответного матча "Заря" – ЦСКА (1:0) – он пересмотрен не будет.

Как мы писали ранее, по итогам матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы Украина потеряла одного представителя в еврокубках - "Мариуполь" по сумме двух матчей уступил голландскому АЗ и вылетел из ЛЕ.

Обзор матча "АЗ Алкмар" – "Мариуполь" (4:0)

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