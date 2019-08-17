Болгары не сдаются: соперник "Зари" обжалует судейство матча Лиги Европы в УЕФА

Руководство футбольного клуба ЦСКА София проводит консультации с юристами относительно возможности подачи жалобы в УЕФА на судейство француза Амори Делерю в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги Европы против "Зари" в Запорожье. Напомним, после ничьей в Болгарии 1:1, "Заря" одолела ЦСКА дома 1:0, благодаря чему вышла в четвертый квалифай-раунд ЛЕ на "Эспаньол".
Негодование болгарского клуба вызывает эпизод с неназначенным пенальти в ворота "Зари" на 21-й минуте ответной встречи – а буквально в следующем эпизоде был удален игрок ЦСКА Турицов. Это случилось при счете 0:0, и в большинстве "Заря" сумела забить победный мяч: отличился Русин. Правда, в порыве радости Назарий снял футболку, за что получил красную карточку и пропустит первый поединок с "Эспаньолом".
Обзор матча "Заря" – ЦСКА (1:0)
Окончательное решение о подаче жалобы на судейство французского арбитра болгарским клубом еще не принято, однако фанатское движение ЦСКА требует этого от руководства клуба. В любом случае, это никак не скажется на результате ответного матча "Заря" – ЦСКА (1:0) – он пересмотрен не будет.
Как мы писали ранее, по итогам матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы Украина потеряла одного представителя в еврокубках - "Мариуполь" по сумме двух матчей уступил голландскому АЗ и вылетел из ЛЕ.
Обзор матча "АЗ Алкмар" – "Мариуполь" (4:0)
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк