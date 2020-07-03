"Больной" коронавирусом Милевский не удержал победу над аутсайдером чемпионата Беларуси

В составе брестского "Динамо" есть несколько зараженных футболистов

Получила развитие ситуация в лагере чемпиона Беларуси по футболу, за который выступают трое украинцев. Вчера мы писали, что коронавирус подкосил футболистов брестского "Динамо". Оказалось, что болен новой инфекцией полузащитник Александр Нойок. Он побывал в больнице, но теперь находится дома на самоизоляции.

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Зато точно известно, что отрицательным оказался тест форварда Артема Милевского, хотя сначала он тоже был среди "подозреваемых". Сегодня вечером "Динамо" не смогло справиться с аутсайдером "Смолевичами". Команда из Бреста вела в гостях 2:0, но затем проигрывала 2:3 и в итоге свела встречу к ничьей – 3:3. Милевский отбегал все 90 минут, но голом не отметился. Еще одного бывшего футболиста сборной Украины, защитника Евгения Хачериди, не было в заявке.

Чемпиона из Бреста пока что держатся на третьей позиции, хотя их преследуют сразу несколько команд, имеющих на матч или даже два меньше. "Смолевичи" занимают 15-е место. В выходные 16-й тур в Беларуси продолжится.

На днях агент Милевского потроллил новичка "Динамо", забившего в свои ворота: "Это новый Яя Туре от Селюка".

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