Больной раком 8-летний мальчик сыграл против бывшей команды Ярмоленко

Мальчик помог разыграть мяч и был заменен под аплодисменты болельщиков и футболистов

Клуб Североамериканской лиги футбола (MLS) "Сиэтл Саундерс" провел акцию в начале товарищеского матча с дортмундской "Боруссией". В стартовом составе американской команды на игру вышел восьмилетний Бим Гойал, который страдает от лейкемии. Мальчик занял место в воротах и даже успел принять участие в розыгрыше мяча – после того как его партнеры начали игру с центра поля, Бим получил передачу и сам сделал пас своему партнеру. После этого мальчик был заменен и покинул поле под аплодисменты болельщиков и футболистов.

Матч в итоге завершился победой "Боруссии" со счетом 3:1. В составе "шмелей" забитыми мячами отметились нападающие Мариус Вольф и Пако Алькасер, а также полузащитник Джейдон Санчо. "Сиэтл" ответил голом защитника Джонатана Кэмпбелла.

Ранее мы писали, что футболист Джеймс Мэддисон будет носить бутсы с изображением 4-летней девочки, умершей от рака. Игрок "Лестера" познакомился с девочкой в прошлом году, когда выступал в "Норвиче" и стал ее лучшим другом. 4-летняя Софи Тейлор страдала от рака костей и скончалась в январе этого года.

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