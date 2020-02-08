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"Болонья" сделала подарок своему тренеру, обыграв "Рому"

8 февраля, 00:01

Команда Паулу Фонсеки проиграла в родных стенах "Болонье"

Болонья

Болонья / Фото: Twitter

"Рома" на своем стадионе уступила "Болонье" в матче 23-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Ранее мы рассказывали, что тренер "Болоньи" выписался после борьбы с лейкемией – Синиша Михайлович прошел три цикла химиотерапии.

В составе "Болоньи" один гол забил Риккардо Орсолини, а Муса Барроу отличился дважды. У "Ромы" один забитый мяч на счету Генриха Мхитаряна, еще один гол Стефано Денсвил отправил в собственные ворота.

Обзор первого тайма "Рома" – "Болонья":

Обзор второго тайма "Рома" – "Болонья":

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Отметим, что серия "Ромы" без побед в чемпионате Италии достигла трех матчей. "Болонья" одержала третью победу подряд.

"Рома" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе римского клуба 39 очков. "Болонья" – на шестом месте.

Кстати, бывший тренер "Шахтера" жалуется на судей чемпионата Италии. Паулу Фонсека считает, что рефери чересчур придирчивы к его подопечным в "Роме".

Смотрите, как "Рома" неожиданно проиграла "Сассуоло" в чемпионате Италии:

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чемпионат Италии Рома Италия Болонья

Источник: Сегодня|Спорт

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