"Болонья" сделала подарок своему тренеру, обыграв "Рому"

"Рома" на своем стадионе уступила "Болонье" в матче 23-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Ранее мы рассказывали, что тренер "Болоньи" выписался после борьбы с лейкемией – Синиша Михайлович прошел три цикла химиотерапии.
В составе "Болоньи" один гол забил Риккардо Орсолини, а Муса Барроу отличился дважды. У "Ромы" один забитый мяч на счету Генриха Мхитаряна, еще один гол Стефано Денсвил отправил в собственные ворота.
Обзор первого тайма "Рома" – "Болонья":
Обзор второго тайма "Рома" – "Болонья":
Отметим, что серия "Ромы" без побед в чемпионате Италии достигла трех матчей. "Болонья" одержала третью победу подряд.
"Рома" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе римского клуба 39 очков. "Болонья" – на шестом месте.
Кстати, бывший тренер "Шахтера" жалуется на судей чемпионата Италии. Паулу Фонсека считает, что рефери чересчур придирчивы к его подопечным в "Роме".
Смотрите, как "Рома" неожиданно проиграла "Сассуоло" в чемпионате Италии:
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