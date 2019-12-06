Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,88
26,49

Большая перестройка Вернидуба в Беларуси: украинский тренер рассказал, как изменится "Шахтер"

6 декабря, 10:10

Чемпионат новая команда украинского тренера завершила на третьем месте и теперь тренер собирается усилить состав

Юрий Вернидуб в "Шахтере"

Юрий Вернидуб в "Шахтере" / Фото: Шахтер Солигорск

Реклама

Бывший наставник луганской "Зари", а с недавних пор главный тренер солигорского "Шахтера" Юрий Вернидуб рассказал, чего ждет от новой команды. В чемпионате Беларуси "горняки" финишировала третьими – вслед за "Динамо" Брест и БАТЭ.

"Есть группа ребят, которые покидают нас, будем работать над усилением, – подчеркнул украинский специалист. – Плюс не надо забывать, что есть достаточно неплохая академия. Молодых игроков тоже будем привлекать на сборы, сейчас немного отдохнем, а уже с 9 января приступим к работе и начнем серьезно готовиться к следующему чемпионату.

У меня к ребятам претензий нет. Достаточно серьезные футболисты: обладают и техникой, и скоростью, думающие ребята. Будем работать, а там жизнь покажет. Пока что-то говорить не хочется. Хорошо, что появилось время до отпуска познакомиться с командой и узнать ее сильные и слабые стороны. Понятно, что игру будем немного перестраивать. Постараемся играть поинтересней, в более атакующий футбол, который будет нравиться болельщикам".

Юрий Вернидуб/Пресс-служба ФК "Шахтер"

Юрий Вернидуб/Пресс-служба ФК "Шахтер"

Ранее 53-летний специалист восемь лет работал с луганской "Зарей", с который выигрывал бронзовые медали чемпионата Украины и выходил в финал национального кубка. Неоднократно под его руководством "Заря" играла в Лиге Европы. Дважды Вернидуб признавался Тренером года в Украине.

Ранее Вернидуб рассказал, что будет делать после того, как не стал тренером "Динамо". "Если принимать команду, то не раньше декабря. Хочется, чтобы новая команда была амбициозной и там президент клуба болел футболом. Но таких сейчас немного", – посетовал экс-тренер "Зари".

Смотрите, как бывшая команда Вернидуба "Заря" проиграла "Александрии" – 0:1

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

тренер состав Юрий Вернидуб Шахтер Солигорск

Источник: Прессбол

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Мальме" – "Динамо": киевляне проиграли в меньшинстве и осложнили выход в 1/16 Лиги ЕвропыФутбол
"Динамо" против Висенте Гомеса и сенсация от "Шахтера": результаты 16-го тура Премьер-лигиЧУ по футболу
Онлайн жеребьевки Евро-2020: сборная Украины получила в соперники Австрию и одного из
Онлайн жеребьевки Евро-2020: сборная Украины получила в соперники Австрию и одного из "квалифайеров"Футбол
Историческая ничья в Манчестере:
Историческая ничья в Манчестере: "Шахтер" приблизился к выходу в весеннюю часть Лиги чемпионовЛига чемпионов
Украина узнала соперников по группе на Евро-2020
Украина узнала соперников по группе на Евро-2020Футбол
Конфликт из-за Ярмоленко: тренера
Конфликт из-за Ярмоленко: тренера "Вест Хэма" могут уволить за то, что украинец "ходит пешком"Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...