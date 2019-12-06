Большая перестройка Вернидуба в Беларуси: украинский тренер рассказал, как изменится "Шахтер"

Юрий Вернидуб в "Шахтере" / Фото: Шахтер Солигорск

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Бывший наставник луганской "Зари", а с недавних пор главный тренер солигорского "Шахтера" Юрий Вернидуб рассказал, чего ждет от новой команды. В чемпионате Беларуси "горняки" финишировала третьими – вслед за "Динамо" Брест и БАТЭ.

"Есть группа ребят, которые покидают нас, будем работать над усилением, – подчеркнул украинский специалист. – Плюс не надо забывать, что есть достаточно неплохая академия. Молодых игроков тоже будем привлекать на сборы, сейчас немного отдохнем, а уже с 9 января приступим к работе и начнем серьезно готовиться к следующему чемпионату. У меня к ребятам претензий нет. Достаточно серьезные футболисты: обладают и техникой, и скоростью, думающие ребята. Будем работать, а там жизнь покажет. Пока что-то говорить не хочется. Хорошо, что появилось время до отпуска познакомиться с командой и узнать ее сильные и слабые стороны. Понятно, что игру будем немного перестраивать. Постараемся играть поинтересней, в более атакующий футбол, который будет нравиться болельщикам".

Юрий Вернидуб/Пресс-служба ФК "Шахтер"

Ранее 53-летний специалист восемь лет работал с луганской "Зарей", с который выигрывал бронзовые медали чемпионата Украины и выходил в финал национального кубка. Неоднократно под его руководством "Заря" играла в Лиге Европы. Дважды Вернидуб признавался Тренером года в Украине.

Ранее Вернидуб рассказал, что будет делать после того, как не стал тренером "Динамо". "Если принимать команду, то не раньше декабря. Хочется, чтобы новая команда была амбициозной и там президент клуба болел футболом. Но таких сейчас немного", – посетовал экс-тренер "Зари".

Смотрите, как бывшая команда Вернидуба "Заря" проиграла "Александрии" – 0:1

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