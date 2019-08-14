Большая Васильковская, 55: названы время и место, где Хацкевичу сообщили об отставке

Александр Хацкевич / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Появилась информация, где именно и в какое время Александр Хацкевич узнал о решение президента "Динамо" Игоря Суркиса отправить белоруса в отставку. Напомним, официально об увольнении Хацкевича "Динамо" объявило в среду, в обед. Однако, как оказалось, решение все-таки было принято еще днем ранее и озвучено белорусу на Большой Васильковской 55 – адрес НСК "Олимпийский".

Как сообщил на своей странице в соцсети журналист Кирилл Крыжановский, некогда работавший в структуре "Динамо", решение об отставке Александра Хацкевича было принято еще во вторник, 13 августа, сразу после ответного матча третьего раунда квалификации ЛЧ с "Брюгге" (3:3). Встреча белорусского специалиста с руководством клуба состоялась в VIP-ложе НСК "Олимпийский". А на следующий день это решение уже было просто озвучено общественности.

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Как мы писали ранее, забивала, которого Хацкевич выжил из "Динамо", тонко пошутил над увольнением белоруса. Нападающий Назарий Русин, оказавшийся не нужным уволенному белорусу, "отомстил" ему посредством Instagram. В ответ на новость об отставке Хацкевича с поста главного тренера "Динамо" Русин разместил у себя в Instagram сообщение: "Добрый день", к которому прикрепил невероятно довольный смайлик.

Напомним, что вечер вторника, 13 августа, оказался драматическим не только для Александра Хацкевича. Вылетел из ЛЧ и экс-тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров, сейчас возглавляющий "Ференцварош". Венгры стали жертвой "Динамо" из Загреба.

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