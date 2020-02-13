Большая вероятность, что Роналду забьет, а "Ювентус" выиграет: прогноз на матч Кубка Италии

Ювентус - Милан / Фото: Reuters

В четверг, 13 февраля, на стадионе "Сан-Сиро" состоится первый полуфинал Кубка Италии, в котором встретятся "Милан" и "Ювентус". На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка "Милан" – "Ювентус"

Букмекеры сделали свой прогноз на этот поединок. На победу "Милана" можно поставить с коэффициентом в 3,60. Ничья расценивается в 3,55, а вот победа "Ювентуса" – 2,10.

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Криштиану Роналду продолжает радовать своей результативностью, португалец забивает на протяжении 10 последних туров чемпионата. Нападающий также отметился голом в матче чемпионата Италии против "Вероны". Поставить на то, что КриРо забьет – стоит 2,00. Также "Ювентус" забивал больше одного гола в 7 из 8 последних личных встреч в рамках Кубка Италии и Серии А. Вариант "Ювентуса" больше 1,5" стоит – 2,10.

Ориентировочные составы:

"Милан": Доннарумма, Романьоли, Кьяер, Эрнандес, Калабрия, Бонавентура, Беннасер, Кессье, Чалханоглу, Ребич, Ибрагимович

"Ювентус": Буффон, Сандро, Ругани, Бонуччи, Де Шильо, Рабьо, Бентанкур, Пьянич, Игуаин, Роналду, Дибала.

Смотрите, как "Милан" уступил "Интеру" 2:4

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