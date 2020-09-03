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Больше, чем у Малиновского: обнародована зарплата российского новичка "Аталанты"

3 сентября, 21:52

Олег Люлька Олег Люлька

Экс-полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук будет получать в Бергамо 1,7 млн евро в год

Итальянское издание Tuttosport обнародовало зарплату российского новичка бронзового призера чемпионата Италии "Аталанты" Алексея Миранчука. Бывшему полузащитнику "Локомотива", ставшему одноклубником украинца Руслана Малиновского, в Бергамо будут платить 1,7 млн евро в год.

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Миранчуку далеко до финансовых условий самых высокооплачиваемых игроков "Аталанты" – Дувана Сапаты (3,3 млн евро), Алехандро Гомеса (3,3 млн евро) и Йосипа Иличича (2,7 млн евро). Но при этом оклад россиянина в клубе из Бергамо составит больше, чем зарплата украинца Малиновского, который, по данным итальянских СМИ, получает 24 500 евро в неделю и 1,3 млн евро в год.

Руслан Малиновский. Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Руслан Малиновский. Фото: REUTERS/Alberto Lingria

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Напомним, 24-летний Алексей Миранчук перешел в "Аталанту" из "Локомотива" за 14,5 млн евро. При этом на фоне свежей покупки бергамасков, а также успешной игры Малиновского в прошлом сезоне активизировались слухи о возможной продаже Руслана. Однако полузащитник сборной Украины уверяет, что вопрос об его уходе из итальянского клуба даже не поднимался.

Смотрите, как "Аталанта" проиграла в ЛЧ "ПСЖ"

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деньги чемпионат Италии Аталанта Руслан Малиновский Алексей Миранчук
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