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Больше двух не забьют: прогноз на полуфинал Лиги Европы "Севилья" – МЮ

16 августа, 16:55

Елена Павлова Елена Павлова

В первом полуфинале Лиги Европы аналитики прочат мало мячей и победу английского клуба

Сегодня на стадионе "Райн-Энерги" в Кельне пройдет первый полуфинальный матч Лиги Европы, в котором сойдутся испанская "Севилья" и английский "Манчестер Юнайтед". Начало встречи в 22:00 по киевскому времени. "Севилья" – "Манчестер Юнайтед" онйлан пройдет на нашем сайте с комментариями главных моментов матча и фото и видео самых ярких эпизодов.

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В букмекерских конторах небольшое предпочтение сегодня отдают "Манчестер Юнайтед". Коэффициент на победу английского клуба в основное время составляет 2.50, на выигрыш "Севильи" – 3.10, а на ничью – 3.25. Аналитики рассчитали такую вероятность результата матча в основное время: успех испанцев – 31%, ничья – 30%, победа МЮ – 39%.

Новый тренер "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш

Новый тренер "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш / Фото: Reuters

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А котировки на выход в финал Лиги Европы с учетом возможного дополнительного времени и серии пенальти следующие: 1.75 на "Юнайтед" и 2.15 на – "Севилью". Значит, вероятность прохода английского клуба составляет 55%. Также букмекеры прогнозируют небольшое количество голов в поединке. С вероятностью в 58% зрители в основное время матча увидят два гола или меньше. Коэффициент на "меньше 2,5 голов" равен 1.65, а на "больше 2,5 голов" – 2.30.

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Лукас Окампос

Лукас Окампос / Фото: Reuters

Самым популярным счетом встречи является ничья 1:1 в основное время – коэффициент 5.50. Дальше – победа манкунианцев со счетом 1:0 – 7.00, а минимальный выигрыш "Севильи" – 8.00. У испанцев самые высокие шансы забить у Лукаса Окампоса – 2.62, у МЮ самый опасный португалец Бруну Фернандеш – 3.10.

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