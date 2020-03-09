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Большинство болельщиков не смогут увидеть поединок Франция – Украина из-за коронавируса

9 марта, 16:27

Максим Перепелица

Во Франции в массовых мероприятиях могут принимать участие не более тысячи человек

Во Франции применяют защитные меры против эпидемии коронавируса. Как заявила министр спорта Роксана Марасиняну, до 15 апреля будут ограничены все спортивные мероприятия с посещаемостью выше тысячи человек.

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"Необходимо учитывать, что на стадионе может находиться не более 1 000 человек. Либо клубы примут решение продать не более 1 000 билетов, либо предпочтут играть при пустых трибунах или по возможности отложить матч", – цитирует чиновницу Get French Football News.

На 27 марта в Сен-Дени запланирован товарищеский матч Франция – Украина. Скорее всего, встреча пройдет без зрителей.

Кстати, за 100 дней до старта Евро-2020 получил нового фаворита – обновленные котировки букмекеров. Эксперты понизили шансы национальной сборной Украины победить на Евро-2020.

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Также мы сообщали, за что Украина будет бороться в новой Лиге наций – на кону путевка на ЧМ-2022 и 10 млн евро призовых.

Смотрите, как Украина пробилась на Евро:

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