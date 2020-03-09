Большинство болельщиков не смогут увидеть поединок Франция – Украина из-за коронавируса

Во Франции применяют защитные меры против эпидемии коронавируса. Как заявила министр спорта Роксана Марасиняну, до 15 апреля будут ограничены все спортивные мероприятия с посещаемостью выше тысячи человек.
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"Необходимо учитывать, что на стадионе может находиться не более 1 000 человек. Либо клубы примут решение продать не более 1 000 билетов, либо предпочтут играть при пустых трибунах или по возможности отложить матч", – цитирует чиновницу Get French Football News.
На 27 марта в Сен-Дени запланирован товарищеский матч Франция – Украина. Скорее всего, встреча пройдет без зрителей.
Кстати, за 100 дней до старта Евро-2020 получил нового фаворита – обновленные котировки букмекеров. Эксперты понизили шансы национальной сборной Украины победить на Евро-2020.
Также мы сообщали, за что Украина будет бороться в новой Лиге наций – на кону путевка на ЧМ-2022 и 10 млн евро призовых.
Смотрите, как Украина пробилась на Евро:
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