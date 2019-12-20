Бомбардир "Баварии" ляжет под нож после последнего матча 2019 года

Польский нападающий пропусти две недели, но в этот период "Бавария" не будет проводить официальных матчей

Роберт Левандовски / Фото: Reuters

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Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски будет прооперирован после матча с "Вольфсбургом" в 17-м туре чемпионата Германии, который состоится 21 декабря. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер мюнхенцев Ханс-Дитер Флик. Ранее мы писали, что Левандовски вошел в ТОП-3 бомбардиров Бундеслиги за всю историю.

"Роберт будет прооперирован сразу же после завтрашнего матча. Мы не хотим терять времени. Его восстановление займет от 10 до 14 дней", – приводит пресс-служба клуба слова Флика.

Игроку необходимо хирургическое вмешательство на паху, из-за чего поляк будет восстанавливаться около двух недель. Как раз на это время припадет зимняя пауза в Бундеслиге, так что Левандовски даже не рискует пропустить матчи своей команды. Напомним, последний матч чемпионата Германии в 2019 году пройдет 22 декабря, а возобновится турнир 17 января.

Ранее мы писали, что самый быстрый футболист в истории Бундеслиги летит по полю со скоростью 36 км/ч. Защитник "Боруссии" Дортмунд Ашраф Хакими установил рекорд чемпионата Германии.

Также мы писали, что футболист за 120 миллионов евро играет в Бундеслиге в детской форме. Домашний комплект "Баварии" велик на миниатюрного бразильского полузащитника.

Смотрите, как забивает Роберт Левандовски:

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