Бомбардир сборной Англии не хочет ждать перестройки Моуринью и намылился в Манчестер

Нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Гарри Кейн думает продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед". По информации Goal.com, 26-летний голлеадор "Шпор" рассматривает возможность подписания контракта с манкунианцами уже этим летом. Кейн якобы не желает оставаться в составе лондонской команды в связи с ее перестройкой.

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Источники, близкие к Гарри, дали понять, что англичанин не намерен ждать завершения серьезного обновления "Тоттенхэма", прежде чем клуб опять начнет бороться за трофеи. И если Жозе Моуринью не сможет привести "Шпор" хотя бы к четвертому месту в Премьер-лиге, которое дает право выступать в Лиге чемпионов, форвард практически наверняка уйдет. Также сообщается, что шансы МЮ на подписание Кейна значительно увеличатся, если "Красных дьяволов" возглавит бывший тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

Гарри Кейн / Фото: AFP

Напомним, что срок действующего контракта нападающего со "Шпорами" истекает летом 2024 года. Ранее мы писали, что ведущий форвард "Тоттенхэма" и сборной Англии пропустит Евро-2020. Травмированный Кейн может вернуться на поле не раньше следующего сезона и пропустит чемпионат Европы 2020 года.

"Я думаю, что он пропустит около шести месяцев. Если бы я разговаривал с игроком ТОП-уровня, то не стал бы вводить его в заблуждение и сказал, что ожидать возвращения стоит не раньше, чем через полгода после операции. Если бы я оперировал его, то сказал бы ему, чтобы он думал о возвращении к предсезонному периоду. Я знаю, в случае с Кейном говорят о его возвращении в апреле или в мае, но я буду очень удивлен, если он вернется к этому времени", – приводит слова Уилсона The Independent.

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