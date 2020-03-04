Бомбардир сборной Англии не хочет ждать перестройки Моуринью и намылился в Манчестер

Нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Гарри Кейн думает продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед". По информации Goal.com, 26-летний голлеадор "Шпор" рассматривает возможность подписания контракта с манкунианцами уже этим летом. Кейн якобы не желает оставаться в составе лондонской команды в связи с ее перестройкой.
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Источники, близкие к Гарри, дали понять, что англичанин не намерен ждать завершения серьезного обновления "Тоттенхэма", прежде чем клуб опять начнет бороться за трофеи. И если Жозе Моуринью не сможет привести "Шпор" хотя бы к четвертому месту в Премьер-лиге, которое дает право выступать в Лиге чемпионов, форвард практически наверняка уйдет. Также сообщается, что шансы МЮ на подписание Кейна значительно увеличатся, если "Красных дьяволов" возглавит бывший тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.
Напомним, что срок действующего контракта нападающего со "Шпорами" истекает летом 2024 года. Ранее мы писали, что ведущий форвард "Тоттенхэма" и сборной Англии пропустит Евро-2020. Травмированный Кейн может вернуться на поле не раньше следующего сезона и пропустит чемпионат Европы 2020 года.
"Я думаю, что он пропустит около шести месяцев. Если бы я разговаривал с игроком ТОП-уровня, то не стал бы вводить его в заблуждение и сказал, что ожидать возвращения стоит не раньше, чем через полгода после операции. Если бы я оперировал его, то сказал бы ему, чтобы он думал о возвращении к предсезонному периоду. Я знаю, в случае с Кейном говорят о его возвращении в апреле или в мае, но я буду очень удивлен, если он вернется к этому времени", – приводит слова Уилсона The Independent.
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