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Бомбардир "Шахтера" претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

7 августа, 08:49

Александр Трикиша Александр Трикиша

Жуниор Мораес оформил дубль в воротах "Вольфсбурга"

На официальном сайте УЕФА опубликовали список претендентов на звание лучшего игрока недели Лиги Европы по итогам матчей 1/8 финала турнира. В число кандидатов попал нападающий донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес, оформивший дубль в поединке против "Вольфсбурга" (3:0).

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Добавим, что Жуниор Мораес был признан лучшим игроком матча против "Вольфсбурга". За ответную игру с немецкими "волками" бразильский украинец получил от Whoscored 9,2 балла.

Также на награду претендуют вратарь "Вулверхэмптона" Руй Патрисиу, защитник "Севильи" Серхио Регилон и нападающий "Копенгагена" Йонас Винд. Проголосовать за лучшего игрока недели в Лиге Европы можно по этой ссылке.

Напомним, что вчера определились все четвертьфинальные пары Лиги Европы. "Шахтер" сыграет со швейцарским "Базелем", который по сумме двух матчей обыграл немецкий "Айнтрахт" с общим счетом 4:0. Остальные пары следующие:

  • "Интер" – "Байер"
  • "Манчестер Юнайтед" – "Копенгаген"
  • "Вулверхэмптон" – "Севилья"

Напомним, что оставшиеся матчи Лиги Европы пройдут в Германии, а стадии 1/4 и 1/2 финала будут состоять из одного матча. Финальный поединок запланирован на 21 августа в Кельне.

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Смотрите обзор матча "Шахтер" – "Вольфсбург":

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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Лига Европы Шахтер Донецк Копенгаген Севилья Вулверхэмптон Жуниор Мораес Руй Патрисиу

Источник: Сегодня|Спорт

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