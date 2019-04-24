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Борьба до последней минуты: обзор матча "Заря" – "Львов"

Сегодня, 20:06

Волевая победа на добавленных минутах второго тайма вывела "Зарю" на четвертое место в таблице Премьер-лиги

"Заря" – "Львов" – 2:1
"Заря" – "Львов" – 2:1.

В среду "Заря" обыграла ФК "Львов" со счетом 2:1 в 25 туре чемпионата Украины по футболу. Пропустив гол в первом тайме, команда Юрия Вернидуба смогла во втором забить дважды, причем победный гол влетел в сетку ворот львовян на добавленных минутах. Гости вышли вперед усилиями Бруно, а в составе хозяев голы забивали Будковский и Караваев.

Обзор матча "Заря" – "Львов" – 2:1

"Заря" – "Львов" – 2:1 (0:1)
Голы: Будковский (56), Караваев (90+1) – Бруно (42)
Желтые карточки: Чеберко (16), Кочергин (77), Шевченко (90+5) – Воронин (49), Мартан (64)

"Заря": 30. Никита Шевченко, 15. Виталий Вернидуб, 98. Евгений Чеберко, 14. Богдан Михайличенко, 77. Игорь Чайковский, 99. Леван Арвеладзе, 19. Максим Лунев (22. Владислав Кабаев, 46), 20. Александр Караваев (К), 10. Дмитрий Хомченовский (7. Владислав Кочергин, 71), 28. Артем Громов (17. Богдан Леднев, 46), 11. Филипп Будковский.

ПФК "Львов": 31. Богдан Сарнавский, 32. Висенте, 67. Вадим Парамонов, 77. Сергей Воронин, 3. Владимир Адамюк, 33. Сергей Борзенко (К), 96. Сабино (97. Шина, 59), 74. Мартан, 16. Альваро (6. Педро, 51), 9. Бруно.

Отметим, что в среду также проходит "украинское класико": онлайн "Динамо" – "Шахтер" доступен на нашем сайте.

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Сегодня|Спорт

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