Борьба за Лигу чемпионов и выживание: расписание и результаты последнего тура чемпионата Италии

Расписание и результаты 38-го тура Серии А, а также турнирная таблица

Фото: AFP

Перед финишным туром в чемпионате Италии остается открытым вопрос об обладателях оставшихся путевок в Лигу чемпионов – на два места претендуют четыре команды: "Аталанта", "Интер", "Милан" и "Рома". При этом, первые две команды зависят только от собственных результатов, а вот "Милану" и "Роме" не только набирать по три очка, но и надеяться на осечки конкурентов.

Что касается зоны вылета, то осталось определить последнего неудачника, который составит компанию "Кьево" и "Фрозиноне". Больше всего шансов на вылет в Серию В имеет "Дженоа", но в последнем туре они сыграют с кризисной "Фиорентиной", а вот "Эмполи" придется сразиться с мотивированным "Интером".

Суббота, 25 мая

19:00 "Фрозиноне" – "Кьево"

21:30 "Болонья" – "Наполи"

Воскресенье, 26 мая

16:00 "Торино" – "Лацио"

19:00 "Сампдория" – "Ювентус"

21:30 "Аталанта" – "Сассуоло"

21:30 "Интер" – "Эмполи"

21:30 "Кальяри"- "Удинезе"

21:30 "Рома" – "Парма"

21:30 СПАЛ – "Милан"

21:30 "Фиорентина" – "Дженоа"

Все матчи чемпионата Италии доступны в прямом эфире на сайте Oll.tv (в подписке)

Турнирная таблица:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ЮВЕНТУС 37 28 6 3 70-28 90 2 НАПОЛИ 37 24 7 6 72-33 79 3 АТАЛАНТА 37 19 9 9 74-45 66 4 ИНТЕР 37 19 9 9 55-32 66 5 МИЛАН 37 18 11 8 52-34 65 6 РОМА 37 17 12 8 64-47 63 7 ТОРИНО 37 15 15 7 49-36 60 8 ЛАЦИО 37 17 8 12 55-43 59 9 САМПДОРИЯ 37 14 8 15 58-51 50 10 САССУОЛО 37 9 16 12 52-57 43 11 СПАЛ 37 11 9 17 42-53 42 12 БОЛОНЬЯ 37 10 11 16 45-54 41 13 КАЛЬЯРИ 37 10 11 16 35-52 41 14 ПАРМА 37 10 11 16 40-59 41 15 ФИОРЕНТИНА 37 8 16 13 47-45 40 16 УДИНЕЗЕ 37 10 10 17 37-52 40 17 ЭМПОЛИ 37 10 8 19 50-68 38 18 ДЖЕНОА 37 8 13 16 39-57 37 19 ФРОЗИНОНЕ 37 5 9 23 29-69 24 20 КЬЕВО 37 2 13 22 25-75 16

Ранее мы писали, что "Ювентус" завоевал титул за пять туров за окончания чемпионата: это восьмое подряд чемпионство команды. Роналду и компания дома обыграли "Фиорентину". Гости забили первыми, но "Ювентус" смог добыть волевую победу благодаря автоголу соперника.

Также мы писали, что "Ювентус" хочет купить двух игроков "Фиорентины" за 120 млн евро. На карандаше у туринского клуба нападающий Федерико Кьеза и защитник Никола Миленкович.

Криштиану Роналду ударил сына кубком во время празднования победы в чемпионате Италии:

Криштиану Роналду ударил сына кубком. Видео: twitter.com/ESPNFC

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