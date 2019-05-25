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Борьба за Лигу чемпионов и выживание: расписание и результаты последнего тура чемпионата Италии

25 мая, 13:57

Расписание и результаты 38-го тура Серии А, а также турнирная таблица

Фото: AFP

Перед финишным туром в чемпионате Италии остается открытым вопрос об обладателях оставшихся путевок в Лигу чемпионов – на два места претендуют четыре команды: "Аталанта", "Интер", "Милан" и "Рома". При этом, первые две команды зависят только от собственных результатов, а вот "Милану" и "Роме" не только набирать по три очка, но и надеяться на осечки конкурентов.

Что касается зоны вылета, то осталось определить последнего неудачника, который составит компанию "Кьево" и "Фрозиноне". Больше всего шансов на вылет в Серию В имеет "Дженоа", но в последнем туре они сыграют с кризисной "Фиорентиной", а вот "Эмполи" придется сразиться с мотивированным "Интером".

Суббота, 25 мая

19:00 "Фрозиноне" – "Кьево"

21:30 "Болонья" – "Наполи"

Воскресенье, 26 мая

16:00 "Торино" – "Лацио"

19:00 "Сампдория" – "Ювентус"

21:30 "Аталанта" – "Сассуоло"

21:30 "Интер" – "Эмполи"

21:30 "Кальяри"- "Удинезе"

21:30 "Рома" – "Парма"

21:30 СПАЛ – "Милан"

21:30 "Фиорентина" – "Дженоа"

Все матчи чемпионата Италии доступны в прямом эфире на сайте Oll.tv (в подписке)

Турнирная таблица:

М КлубИВНПМячиОчки
1 ЮВЕНТУС37286370-2890
2 НАПОЛИ37247672-3379
3 АТАЛАНТА37199974-4566
4 ИНТЕР37199955-3266
5 МИЛАН371811852-3465
6 РОМА371712864-4763
7 ТОРИНО371515749-3660
8 ЛАЦИО371781255-4359
9 САМПДОРИЯ371481558-5150
10 САССУОЛО379161252-5743
11 СПАЛ371191742-5342
12 БОЛОНЬЯ3710111645-5441
13 КАЛЬЯРИ3710111635-5241
14 ПАРМА3710111640-5941
15 ФИОРЕНТИНА378161347-4540
16 УДИНЕЗЕ3710101737-5240
17 ЭМПОЛИ371081950-6838
18 ДЖЕНОА378131639-5737
19 ФРОЗИНОНЕ37592329-6924
20 КЬЕВО372132225-7516

Ранее мы писали, что "Ювентус" завоевал титул за пять туров за окончания чемпионата: это восьмое подряд чемпионство команды. Роналду и компания дома обыграли "Фиорентину". Гости забили первыми, но "Ювентус" смог добыть волевую победу благодаря автоголу соперника.

Также мы писали, что "Ювентус" хочет купить двух игроков "Фиорентины" за 120 млн евро. На карандаше у туринского клуба нападающий Федерико Кьеза и защитник Никола Миленкович.

Криштиану Роналду ударил сына кубком во время празднования победы в чемпионате Италии:


Криштиану Роналду ударил сына кубком. Видео: twitter.com/ESPNFC

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Тег чемпионат Италии

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Сегодня|Спорт

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