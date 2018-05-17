Борьба за Премьер-лигу: активы под арестом, "шоколад" агрария и альма матер Ярмолы

В ближайший уикенд, параллельно с украинской Премьер-лигой, финиширует и Первая лига: узнаем одну команду, которая поднимется в наш элитный дивизион, и две, которые сыграют переходные матчи с 10-й и 11-й командами "вышки" (23 и 27 мая). Интрига тут выжила до заключительного тура. Лидеры - "Арсенал-Киев" и "Полтава" – подошли к нему с очковым равенством. Поул-позишн "канониров" перспективнее: преимущество по основному дополнительному показателю, разнице мячей ("+34" против "+31") и домашняя игра с аутсайдером "Кремнем". "Горожанам" же необходимо громить на выезде "Рух", который на своем поле не проигрывал с сентября. Если не случится чего-то неординарного, "Полтаву" все же ждут переходные матчи. За третье место, дающее вторую путевку в плей-офф, борьба также еще не закончена. Хотя "Десну", имеющую 2-очковый гандикап над "Ингульцом", в заключительном туре устроит даже ничья дома с "Гелиосом", в последнее время проигрывающем всем подряд.

Матчи лидеров в последнем туре. Суббота, 19 мая: "Арсенал-Киев" – "Кремень", "Рух" – "Полтава", "Десна" – "Гелиос", "Балканы" – "Ингулец"

С ЧЕМ ИДУТ. Как рассказал "Сегодня" президент ПФЛ Сергей Макаров, все четыре претендента на повышение в классе проходят аттестацию уже по нормам УПЛ. Правда, свой стадион, хотя бы минимально отвечающий требованиям Премьер-лиги, есть только у "Десны". "Арсенал-Киев", проводящий домашние матчи на тренировочном поле в Счастливом, в качестве "своего" в элите намерен использовать пустующий ныне стадион имени Банникова. А "Полтава" и "Ингулец" резервными, помимо клубных "полян", указали арены соседних команд из УПЛ: "Ворсклы" и "Александрии" соответственно.

В финансовом плане из этой четверки хромает "Арсенал": между собственниками идет судебный процесс, на время которого активы клуба арестованы, и футболисты, по слухам, уже два месяца не получают зарплату. Впрочем, новый совладелец "канониров", бывший игрок "Арсенала" Ивица Пирич уверяет, что скоро команду ждет белая полоса.



Александр Акименко – лучший бомбардир лиги, 25 голов!. Фото ФК "Ингулец"

А вот "Ингулец" уже сейчас "в шоколаде": зарплатам, которые платит своим игрокам президент клуба Александр Поворознюк, крупнейший аграрий на Кировоградщине, могут позавидовать в половине команд УПЛ. Для ребрендинга клубной эмблемы босс "Ингульца" выписал зарубежных специалистов, обещает в случае выхода в УПЛ построить современный стадион, а при попадании в еврокубки – проложить автобан до Кривого Рога (там ближайший к Петрово аэропорт).

Что касается футбольных традиций претендентов на УПЛ, то здесь вне конкуренции "Десна": в разные годы именно из черниговского клуба переходили в "Динамо" Виктор Банников, Олег Кузнецов и Андрей Ярмоленко. "Десна" лидирует в Первой лиге по домашней посещаемости – 1866 зрителей в среднем. Выше, чем у трех команд УПЛ. На "Ингулец" дома ходят в среднем 744, на "Полтаву" – 718. А "Арсенал" последний в лиге по домашним зрителям – 415, но первый по гостевым – 1260.