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Боролся с коронавирусом 40 дней: очередная трагедия в мадридском "Реале"

5 мая, 23:11

Елена Павлова

Бывший директор и партнер испанского гранда умер в возрасте 76 лет

"Реал" - "Барселона": онлайн-трансляция матча

"Реал" - "Барселона": онлайн-трансляция матча / Фото: Twitter

Бывший вице-президент мадридского "Реала" Амадор Суарес умер от последствий коронавируса в возрасте 76 лет. Об этом испанский клуб сообщил на своем официальном сайте. Отмечается, что функционер, несмотря на преклонный возраст, боролся с болезнью в течение 40 дней. Ранее сообщалось, что врач французского футбольного клуба покончил с собой после заражения коронавирусом.

"Мадридский "Реал", президент клуба и совет директоров выражают соболезнования в связи со смертью Амадора Суареса. Наши мысли с родными и близкими Амадора в эти тяжелые минуты", — говорится в сообщении пресс-службы "сливочных".

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Суарес занимал пост директора "Реала" с 2006 года, а в 2007 году стал вице-президентом мадридцев. В 2009 году он оставил свой пост в Королевском клубе, но оставался его партнером.

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Напомним, что в конце марта бывший президент "Реала" Лоренсо Санс умер от коронавируса. Функционер был госпитализирован всего за несколько дней до этого. Санс управлял "Реалом" с 1995 по 2000 год, а затем был владельцем "Малаги" с 2006 по 2010-й год.

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