Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,35
27,98

"Боруссия" Д – "Бавария": где смотреть матч за Суперкубок Германии

Сегодня, 17:28

В Украине поединок немецких грандов будет показан на телеканале "Футбол 1"

"Боруссия" Д – "Бавария": где смотреть матч за Суперкубок Германии https://cdn.segodnya.ua/i/image_630x354/media/image/5d4/599/e58/5d4599e587ea9.jpg https://cdn.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5d4/599/e58/5d4599e587ea9.jpg Футбол В Украине поединок немецких грандов будет показан на телеканале "Футбол 1"

В субботу, 3 августа, в Дортмунде стартует немецкий футбольный сезон. В поединке за Суперкубок Германии сойдутся "Боруссия" и "Бавария".

Этот трофей в Германии разыгрывается с 1987 года. Однако с 1996 года турнир ушел на долгую паузу и был возрожден лишь в 2010-м. Самой титулованной командой является "Бавария" – 7 трофеев в 12 финалах. У "Боруссии" – 5 побед и 4 поражения.

В сегодняшнем поединке фаворит у букмекеров – действующий чемпион. Коэффициент на основное время: "Бавария" – 2.05, ничья – 3.80, "Боруссия" Д – 3.30. Котировки на выигрыш Суперкубока Германии: "Бавария" – 1.60, "Боруссия" Д – 2.25.

Реклама

Матч начнется в 21:30 по киевскому времени и будет показан в прямом эфире на телеканале "Футбол 1".

В тренде
В Лондоне считают часы до Brexit, а Вашингтон ввел новые санкции против РФ: главные новости недели
Фото: REUTERS/Simon Dawson

Сегодня также был разыгран Суперкубок Франции, "Пари Сен-Жермен" обыграл "Ренн" – 2:1 и в рекордный девятый раз в истории и седьмой подряд выиграл Суперкубок Франции. 

Отметим, что главная звезда "ПСЖ" Неймар участия в матче не принимал. Ранее сообщалось, что Неймар отказывается играть за свою команду. Бразильский футболист желает покинуть команду этим летом и сообщил об этом руководству.

Напомним, что уже разыгран Суперкубок Украины. "Динамо" добыло волевую победу над "Шахтером", забив  два гола в концовке встречи:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

футбол суперкубок Бавария где смотреть Боруссия Дортмунд

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Реклама

Популярные статьи

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины
Онлайн-таблица трансферов чемпионата УкраиныФутбол
Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги
Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лигиФутбол
Онлайн Суперкубка Украины:
Онлайн Суперкубка Украины: "Динамо" одержало волевую победу над "Шахтером"Футбол
Где смотреть онлайн матч за Суперкубок Украины
Где смотреть онлайн матч за Суперкубок Украины "Шахтер" – "Динамо"Футбол
Первый тур чемпионата Украины по футболу: расписание, трансляции и результаты матчей
Первый тур чемпионата Украины по футболу: расписание, трансляции и результаты матчейФутбол

Новости партнеров

10 Stunning Asian Actresses No Man Can Resist
10 Stunning Asian Actresses No Man Can Resist
Gorgeous Asian Actresses All Men Are Crazy About
Gorgeous Asian Actresses All Men Are Crazy About
Truly Mysterious Things That Have Happened On Chinese Soil
Truly Mysterious Things That Have Happened On Chinese Soil
Meet The World's Most Striking Animals Here
Meet The World's Most Striking Animals Here
These Hilariously Creative Shower Curtains Will Make Your Day
These Hilariously Creative Shower Curtains Will Make Your Day