В Украине поединок немецких грандов будет показан на телеканале "Футбол 1"

"Боруссия" Д – "Бавария": где смотреть матч за Суперкубок Германии https://cdn.segodnya.ua/i/image_630x354/media/image/5d4/599/e58/5d4599e587ea9.jpg https://cdn.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5d4/599/e58/5d4599e587ea9.jpg 2019-08-03T17:28:00+03:00 Футбол В Украине поединок немецких грандов будет показан на телеканале "Футбол 1"

В субботу, 3 августа, в Дортмунде стартует немецкий футбольный сезон. В поединке за Суперкубок Германии сойдутся "Боруссия" и "Бавария".

Этот трофей в Германии разыгрывается с 1987 года. Однако с 1996 года турнир ушел на долгую паузу и был возрожден лишь в 2010-м. Самой титулованной командой является "Бавария" – 7 трофеев в 12 финалах. У "Боруссии" – 5 побед и 4 поражения.

В сегодняшнем поединке фаворит у букмекеров – действующий чемпион. Коэффициент на основное время: "Бавария" – 2.05, ничья – 3.80, "Боруссия" Д – 3.30. Котировки на выигрыш Суперкубока Германии: "Бавария" – 1.60, "Боруссия" Д – 2.25.

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Матч начнется в 21:30 по киевскому времени и будет показан в прямом эфире на телеканале "Футбол 1".

Сегодня также был разыгран Суперкубок Франции, "Пари Сен-Жермен" обыграл "Ренн" – 2:1 и в рекордный девятый раз в истории и седьмой подряд выиграл Суперкубок Франции.

Отметим, что главная звезда "ПСЖ" Неймар участия в матче не принимал. Ранее сообщалось, что Неймар отказывается играть за свою команду. Бразильский футболист желает покинуть команду этим летом и сообщил об этом руководству.

Напомним, что уже разыгран Суперкубок Украины. "Динамо" добыло волевую победу над "Шахтером", забив два гола в концовке встречи:

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