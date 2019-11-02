"Боруссия" Д – "Вольфсбург": где смотреть матч чемпионата Германии

Боруссия д - Вольфсбург / Фото: Twitter

В десятом туре чемпионата Германии "Боруссия Д" будет принимать "Вольфсбург". Игра пройдет на стадионе "Сигнал Идуна Парк" 2 ноября. Начало встречи – в 16:30.

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Посмотреть поединок можно на телеканале – "Футбол 2"

После международной паузы дортмундская Боруссия провела два поединка в рамках Бундеслиги. Сначала команда Люсьена Фавра с большим трудом одолела коллег из Менхенгладбаха со счетом 2:1, после чего в рамках рурского дерби сыграла вничью с "Шальке" в Гельзенкирхене.

После девяти туров в рамках Бундеслиги "шмели" занимают пятую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 16 очков. В случае победы над "волками", "желто-черные" смогут вернуться в зону Лиги чемпионов.

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"Вольфсбург" завершил четыре встречи подряд мировыми результатами. Сперва "зелено-белые" отыграли товарищескую встречу с "Хольштайном" (1:1) в Лиге Европы и привезли одно очко из Бельгии. Далее команда миром разошлась с "Лейпцигом" и "Аугсбургом".

С одной стороны, такие результаты нельзя назвать слабыми, но, с другой стороны, "волки" в турнирной таблице немецкого чемпионата упали со второй строчки на четвертую.

Победа "Боруссии" Д в этом противостоянии оценивается коэффициентом 1,50, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,40, а на победу "Вольфсбурга" — 7,10.

Ориентировочные составы

Дортмунд: Бюрки — Пищек, Вайгль, Хуммельс, Геррейро — Витсель, Делэйни — Санчо, Ройс, Хакими — Алькасер

Вольфсбург: Перван — Тиссеран, Брума, Брукс — Уильям, Гилавоги, Арнольд, Руссийон — Виктор, Брекало — Вегхорст

Напомним, что Джейдон Санчо – самый дорогой футболист чемпионата Германии. Молодой футболист только в прошлом сезоне стал основным игроком "шмелей".

Ранее мы писали, что "Боруссия" готовит жалобу на "Манчестер Юнайтед" за попытку увести Санчо. Английский клуб в обход немецкого контактировал с 19-летним футболистом.

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