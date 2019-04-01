"Боруссия" готовит жалобу на "Манчестер Юнайтед" за попытку увести самого дорогого игрока Германии
Английский клуб в обход немецкого контактировал с 19-летним футболистом
Как информирует Bild, дортмундская "Боруссия" собирается пожаловаться в ФИФА на английский "Манчестер Юнайтед" из-за несанкционированных переговорах манкунианцев с полузащитником "шмелей" Джейдоном Санчо.
У дортмундцев есть информация о нескольких телефонных звонках, которые сделали представители "МЮ" Санчо, кроме того футболист со своим агентом лично встречались с главой департамента по развитию игроков "Манчестер Юнайтед" в Дортмунде.
19-летний Санчо стал настоящим открытием сезона. После ухода Андрея Ярмоленко из "Боруссии" юный британец застолбил за собой место в основе и уже успел провести 36 матчей, забил девять голов и сделал 18 результативных передач. Недавно его признали самым дорогим футболистом чемпионата Германии.
Ранее мы писали, что "Бавария" первой в истории достигла отметки в 4 тысячи забитых мячей в Германии. После разгрома "Боруссии" М со счетом 5:1 мюнхенский клуб перевалил за отметку 4 тысячи мячей в чемпионате за всю историю.
Напомним, что на прошлой неделе "Манчестер Юнайтед" объявил о назначении Уле Гуннара Сульшера на пост главного тренера команды на постоянной основе.
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