"Боруссия" купила в Китае бронзового призера ЧМ-2018

Сегодня, 17:25

Аксель Витсель возвращается в Европу после полутора года в "Тяньцзинь Цюаньцзянь"

Аксель Витсель. Фото ФК &quot;Боруссия&quot;
Аксель Витсель. Фото ФК "Боруссия"

Хавбек "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Аксель Витсель стал игроком дортмундской "Боруссии". Сегодня игрок прибыл в Швейцарию и присоединился к своей новой команде на сборе. Немцы заплатят за Витселя прописанные в его контракте отступные в размере 20 миллионов евро. Формально сделку закроют в течении двух дней.

Бельгиец подпишет контракт на 4 сезона, до 30 июня 2022 года, и будет получать 10 миллионов евро в год. Ранее Витсель выступал за "Стандард", "Бенфику" и "Зенит" (2012-2017). В составе сборной Бельгии Витсель стал бронзовым призером ЧМ-2018.

В прошлом сезоне за немецкий выступал украинский вингер Андрей Ярмоленко. По окончании сезона Ярмоленко перешел из "Боруссии" в "Вест Хэм". 28-летний игрок перебрался в Дортмунд летом прошлого года из киевского "Динамо" за 25 миллионов евро и с тех пор в составе "шмелей" провел 26 матчей (6 голов, 6 голевых передач) во всех турнирах.

Кстати, жена бельгийского футболиста стала одной из самых красивых спутниц игроков чемпионат мира 2018 года. Мы писали, что супруга Акселя Витселя с трудом помещает грудь в купальник. При этом Рафаэлла Сабо простила измену полузащитнику сборной Бельгии.
футбол, чемпионат Германии, Боруссия Дортмунд, Аксель Витсель, чемпионат Китая, Тяньцзинь

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