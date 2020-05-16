"Боруссия" обыграет "Шальке" в Рурском дерби на карантине: прогноз букмекеров

В эти выходные на поле возвращается Бундеслига. Это первый топ-чемпионат Европы, который смог выйти из карантина, чтобы завершить сезон. Правда, матчи будут проводиться со множеством ограничений и без зрителей, но, главное, что первый шаг сделан. И мы можем надеяться, что в скором времени и другие чемпионаты возобновятся.

Центральным матчем в предстоящем туре будет встреча "Боруссии" и "Шальке". Противостояние этих команд считается одним из самых принципиальных. Рурское дерби всегда отличается упорной борьбой и непредсказуемым результатом. Правда, сейчас шансы дортмундцев на победу выглядят более предпочтительно. Аналитики Parimatch дают команде 64% на победу, оставляя 15% "Шальке" (и 21% на ничью).

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Что касается результативности, то аналитики прогнозируют, что матч будет сыгран "на больше". Котировка на "больше 2,5 гола" равна 1.67, а на "меньше 2,5 гола" – 2,25. Т.е. с вероятностью в 57 процентов будет забито три или более мяча.

"Боруссия" в этом сезоне дошла до плей-офф Лиги чемпионов (где проиграла "ПСЖ") и сейчас ведет борьбу за первое место в Бундеслиге, тогда как "Шальке" в еврокубках не участвовал и сейчас пытается зацепиться хотя бы за место в Лиге Европы.

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Впрочем, "горняки" всегда готовы дать бой "шмелям". К тому же сейчас сложно сказать, в какой форме находятся команды после длительной паузы. У футболистов не было игровой практики и им дали не так много времени, чтобы набрать форму. Из-за этого в первых матчах повышенная угроза травм, и командам разрешили делать по пять замен вместо традиционных трех.

Напомним, что в последнем поединке до коронакризиса "Боруссия" проиграла на выезде французскому "ПСЖ" и вылетела из розыгрыша Лиги чемпионов. Смотрите все голы того матча:

Все подробности в спецтеме Футбол возвращается!

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