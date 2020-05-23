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"Боруссия" прихлопнула соперника "Шахтера" и вызывающе нарушила социальную дистанцию

23 мая, 18:56

Олег Люлька

Празднуя забитые мячи в ворота "Вольфсбурга", дортмундцы жали друг другу руки и обнимались

В Германии состоялся центральный матч второго "карантинного" тура Бундеслиги. Соперник "Шахтера" по 1/8 Лиги Европы "Вольфсбург" дома при пустых трибунах проиграл претенденту на чемпионство дортмундской "Боруссии" со счетом 0:2. Голы матча "Вольфсбург" – "Боруссия" – тут.

"Боруссия" оформила победу над "волками", забив по одному голу в каждом из таймов. При этом последние 10 минут, уже при счете 0:2, "Вольфсбург" доигрывал вдесятером из-за удаления Клауса, получившего за грубый фол прямую красную карточку.

Отметим, что, празднуя забитые мячи, игроки "Боруссии" успешно проигнорировали совет немецких футбольных властей избегать физических контактов – дортмундцы обнимались и жали друг другу руки. Напомним, за это им ничего не будет, так как данное правило в поддержку социальной дистанции на поле носит рекомендательный характер.

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"Боруссия" Дортмунд

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"Боруссия" Дортмунд / Фото: Reuters

Вольфсбург – Боруссия Д – 0:2
Голы: Геррейру, 32, Хакими, 78
Вольфсбург: Кастеелс – Мбабу, Понграчич, Брукс, Руссийон (Клаус, 64) – Штеффен, Шлагер, Арнольд, Мехмеди (Жоао Виктор, 85) – Гинчек (Брекало, 64), Вегхорст
Боруссия Д: Бюрки – Пищек, Хуммельс (Джан, 46), Аканжи – Хакими, Дауд, Дилейни (Балерди, 83), Геррейру (Шмельцер, 83) – Азар (Рейна, 79), Холанд, Брандт (Санчо, 65)
Удаление: Клаус (82', Вольфсбург)

Как мы писали ранее, главного героя Германии 21-го века бесплатно отпускают из Дортмунда. Автор золотого гола на ЧМ-2014 Марио Гетце покинет "Боруссию" этим летом в качестве свободного агента.

Андрей Шевченко с сыном принял участие в челлендже Новака Джоковича Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

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чемпионат Германии Боруссия Дортмунд Вольфсбург

Источник: Сегодня|Спорт

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