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"Боруссия" сэкономила 25 миллионов на покупке 19-летнего рекордсмена Лиги чемпионов

30 декабря, 16:45

"Шмели" выиграли конкуренцию за нападающего у Ювентуса", "Манчестер Юнайтед" и "Милана"

Эрлинг Холанд

Эрлинг Холанд / Фото: Twitter

Дортмундская "Боруссия" на своем официальном сайте объявила о приобретении нападающего Эрлинга Холанда у "Зальцбурга". 19-летний норвежец подписал со "шмелями" контракт до 30 июня 2024 года. Ранее сообщалось, что в покупке Холанда заинтересованы туринский "Ювентус", "Манчестер Юнайтед" и "Милан".

Холанд выступал за "Зальцбург" с января 2019 года. Ранее форвард защищал цвета "Мольде" и "Брюне". В нынешнем сезоне Эрлинг забил 28 мячей и отдал 7 результативных передач в 22 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Также 19-летний норвежец установил рекорд в Лиге чемпионов.

Сообщается, что немцы заплатили за форварда 20 миллиона евро, в то время как transfermarkt.com оценивает Холанда в 45 миллионов евро. Получается, "Боруссия" сэкономила на покупке игрока "Зальцбурга" 25 миллионов евро.

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"Боруссия" занимает четвертое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. В 17 встречах команда Люсьена Фавра набрала 30 очков.

Ранее сообщалось, что самого дорогого игрока Бундеслиги хотят продать по дешевке. Главным претендентом на английского вундеркинда из "Боруссии" является "Челси".

Также мы писали, что самый быстрый футболист в истории Бундеслиги летит по полю со скоростью 36 км/ч. Защитник "Боруссии" Дортмунд Ашраф Хакими установил рекорд чемпионата Германии.

Смотрите, как Холанд забивает в Лиге чемпионов:

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чемпионат Германии Боруссия Дортмунд Зальцбург Эрлинг Холанд

Источники: Championat.ru , Сегодня|Спорт

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