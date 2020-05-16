"Боруссия" – "Шальке": онлайн трансляция

Первый ТОП-матч в эпоху коронакризиса - все, что нужно знать о Рурском дерби

Сегодня состоится первый матч чемпионата Германии после двухмесячной паузы из-за объявления пандемии и последовавшим за ним карантином. В центральном поединке 26 тура Бундеслиги встречаются дортмундская "Боруссия" и "Шальке". Рурское дерби начнется в 16:30 по киевскому времени, а мы проведем текстовую трансляцию этого матча с яркими фото.

"Боруссия" – "Шальке"

Как пройдет рестарт сезона: новинки. Бундеслига возвращается с рядом временных изменений. Пожалуй, самое важное – командам разрешат делать по 5 замен, ведь футболисты не проводили официальных игр больше двух месяцев и полноценно тренироваться начали не так давно. Конечно, поединки будут проводится без зрителей на трибунах.

Также будет ряд других карантинных ограничений. Все присутствующие на стадионе должны будут носить маски, кроме 22 футболистов на поле и судей. Даже тренеры и скамейка запасных должны быть в масках. Под запретом командные фото, рукопожатия, не рекомендуется плевать на землю.

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"Боруссия" – "Шальке": рурское дерби. Футбольному дерби между командами Рурского региона – почти 100 лет, началось противостояние "Боруссии" Дортмунд и "Шальке" в 1925 году. За это время только в официальных играх команды встречались 155 раз. Преимущество на стороне "Шальке": 60 побед, у Дортмунда – 52, еще 43 раза была зафиксирована ничья.

Одним из самых запоминающихся выдался матч 2008 года, когда "Боруссия" смогла спастись за 21 минуту, проигрывая в счете 0:3 (итог – 3:3)! А в 2017 году невероятный камбек совершил уже "Шальке", сумев свести матч вничью 4:4, проигрывая 0:4 по ходу игры.

ТОП-10 голов Дортмунда в ворота "Шальке":

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"Боруссия" – "Шальке": положение в чемпионате. На сегодняшний день обе команды идут в "зоне еврокубков" в турнирной таблице Бундеслиги. Дортмунд реально претендует на титул – команда занимает второе место и отстает от "Баварии" всего на четыре очка. "Шальке" пока на шестом месте (до лидера – внушительные 18 очков) и может рассчитывать на Лигу Европы в следующем сезоне.

"Боруссия" – "Шальке": прогноз букмекеров. Эксперты называют хозяев фаворитами поединка. Коэффициент на победу "Боруссии" составляет 1.53, тогда как на победу "Шальке" можно сделать ставку с котировкой 6.10, а на ничью – 4.60.

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Исходя из котировок, вероятность исхода матча такая: победа "Боруссии" 63 процента, ничья 21 процент, победа "Шальке" 16 процентов.

Что касается результативности, то аналитики прогнозируют, что матч будет сыгран "на больше". Котировка на "больше 2,5 голов" равна 1.67, а на "меньше 2,5 голов" – 2,25. Т.е. с вероятностью в 57 процентов будет забито три или более мяча.

Напомним, что в последнем поединке до коронакризиса "Боруссия" проиграла на выезде французскому "ПСЖ" и вылетела из розыгрыша Лиги чемпионов. Смотрите все голы того матча:

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