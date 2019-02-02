"Боруссия" выкупила у "Барселоны" футболиста, забившего за полгода 13 мячей

Испанский футболист выступал за немецкую команду на правах аренды

Пабло Алькасер. Фото: ФК "Боруссия" Д.

"Боруссия" выкупила у "Барселоны" футболиста, забившего за полгода 13 мячей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/546/c0b/5c5546c0b24af.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/546/c0b/5c5546c0b24af.jpg 2019-02-02T09:30:17+02:00 Футбол Испанский футболист выступал за немецкую команду на правах аренды

Дортмундская "Боруссия" активировала пункт о выкупе нападающего "Барселоны" Пако Алькасера​ за 23 миллиона евро, сообщает пресс-служба сине-гранатовых. Еще 5 миллионов будут выплачены в виде бонусов. Кроме того, "Барселона" получит 5% от следующей продажи футболиста.

Алькасер выступает за "Боруссию" с августа 2018 года на правах аренды. В нынешнем сезоне испанский форвард провел за дортмундцев 18 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отметился одной голевой передачей.

Вчера мы сообщали, что "Боруссия" отправила своего бывшего лидера в "Бешикташ". Синдзи Кагава потерял место в стартовом составе команды. В целом он провел только четыре матча во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Также на его счету один матч за второй состав "Боруссии", в котором он оформил сразу пять ассистов.

Ране мы писали, что в 19-м туре чемпионата Германии "Боруссия" забила пять мячей и установила историческое достижение. Дортмундский клуб набрал рекордное количество очков для данной стадии чемпионата.

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