Босс донецкого "Олимпика": "Наше будущее без УПЛ? Даже слушать об этом не хочу"

Владислав Гельзин прокомментировал смену главного тренера и вероятность расформирования команды

Шевчук и Гельзин прекратили сотрудничество. Фото: Instagram

На днях в переживающем не лучшие времена донецком "Олимпике" произошла тренерская перестановка, уже вторая по ходу нынешнего сезона. Вместо Вячеслава Шевчука, руководившего командой с октября (за это время "олимпийцы" из претендентов на топ-6 превратились в одного из аутсайдеров, 10-е место), тренерский мостик занял неизвестный широкой публике Игорь Климовский, пока – в качестве и. о. до конца чемпионата.

- Назначив в этой ситуации на роль спасителя команды совсем неопытного тренера, вы не рискуете? – поинтересовались "Сегодня" у президента донецкого клуба Владислава Гельзина.

- Да, мы проводим сейчас свой самый неудачный сезон в УПЛ. Приходится бороться за выживание. Ну, такое бывает. А что касается Климовского, то тренерского опыта у него значительно больше, чем у Шевчука, и не меньше, чем было у Санжара. Просто он все время работал с молодежью и с дублем. Климовский вообще работает у нас с момента основания клуба, поэтому и ребята положительно отнеслись к его назначению. А значит, я уверен, все должно быть нормально.

- На клубном сайте новость об уходе Шевчука сопровождалась формулировкой "не справился с поставленной задачей". Задача была – попасть в топ-шестерку?

- На момент его прихода – конечно. Но сейчас задача – просто сохраниться. Получилось так, что Шевчук не нашел ключи к игрокам. И поэтому сам решил уйти, поняв, что не может управлять командой, что нет эмоций у команды при его руководстве. Посмотрим, как сложится игра с "Арсеналом" во вторник, но по тому, что я вижу на тренировках, у ребят потихоньку появляются крылья.

- С Вячеславом Шевчуком расстались цивилизованно?

- Абсолютно. Мы с ним продолжаем общаться, как и общались. У нас сохранились нормальные отношения. Покинуть свой пост – это была исключительно его инициатива. Он видел, что команда катится вниз, а он ничего не может сделать, не может управлять. Последней каплей стала выездная игра с "Черноморцем" (ничья 1:1, продлившая безвыигрышную серию "Олимпика" до 12 матчей. – Авт.). И Шевчук, как порядочный человек, сказал: "Я не хочу ставить свои амбиции выше командных. Мне нужно уйти, чтобы у команды была встряска".

- Матч с "Арсеналом" станет для вас "игрой за 6 очков". А соперник сейчас очень непрост...

- Да, команда сильно изменилась с тех пор, как ее возглавил Леонов. Вместе с ним пришла большая группа игроков, а главное – появились финансы. И это все вместе дало толчок, сказалось на их результатах.

- Не могу не задать вопрос: если все-таки так сложится, что "Олимпик" вылетит в Первую лигу, его не постигнет участь каменской "Стали", расформированной после понижения в классе?

- Я не хочу ни говорить на эту тему, ни даже думать об этом.

- И все-таки?

- Даже не хочу слушать! Я верю, что мы сохраним место в Премьер-лиге.

Напомним, в среду, 24 апреля, состоится один из решающих матчей чемпионата Украины – "Динамо" примет "Шахтер". Как сообщили на НСК "Олимпийский", несмотря на недавние дебаты, газон стадиона будет идеальным.

Как сообщалось ранее, накануне матча с "Шахтером" динамовец Шапаренко состриг свою шевелюру: после стрижки 20-летнего лидера киевлян сравнили с главным тренером "Милана".

24 апреля. Матч Динамо -Шахтер

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