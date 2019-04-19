Босс "Наполи" назвал итальянский футбол доисторическим

Аурелио Де Лаурентис восхитился выступлением английский команд в еврокубках

"Наполи" дважды проиграл "Арсеналу". Фото: AFP

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис считает, что итальянский футбол на десятилетия отстал от английского. Де Лаурентис был расстроен поражение его команды от "Арсенала" в 1/4 финала Лиги Европы.

"Прошлым вечером я наблюдал за "Манчестер Сити" и "Тоттенхемом" в Лиге чемпионов, – цитирует владельца "Наполи" итальянская пресса. – Это как наблюдать за абсолютно новым миром. Я сказал себе: вот это футбол. Италия доисторична в своем подходе. Похоже, что в Италии мы не хотим показывать и наслаждаться красивым футболом и прячемся за тактикой. Это реальная опасность для любого итальянского клуба, который будет сталкиваться в еврокубках с любой английской командой".

Напомним, что "Наполи" уступил "Арсеналу" по сумме двух матчей (0:2 и 0:1) и выбыл из розыгрыша.

Кстати, "Челси" заставил понервничать своих болельщиков после феноменального первого тайма со "Славией", когда лондонцы четырежды отличились и один раз пропустили. Но после перерыва гости сумели быстро два гола отквитать и до последнего сохраняли шансы на полуфинал. Обзор матча "Челси" – "Славия" – 4:3.

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