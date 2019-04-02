Босс немецкого футбола подал в отставку после скандала с часами Суркиса
Райнхард Гриндель ушел с поста из-за коррупции и дорогого подарка от украинского чиновника
Глава Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель подал в отставку. Причиной, как сообщает немецкое издание Spiegel, стали обвинения в коррупции: неуплате налогов и получении в подарок часов от Григория Суркиса – на тот момент вице-президента УЕФА.
Уходящий Гриндель. Фото AFP
Об отставке Райнхард Гриндель, занимавший пост председателя Немецкого футбольного союза с 2016 года, объявил на пресс-конференции во вторник, 2 апреля. Как сообщает DW, Гриндель заявил, что "не был жадным до денег" и попросил журналистов и общественность "вынести ему справедливый вердикт".
Накануне немецкий журнал Der Spiegel опубликовал журналистское расследование, согласно которому Гриндель в период с июля 2016 по июль 2017 года получил дополнительный заработок в размере 78 000 евро на посту председателя наблюдательного совета управляющей компании DFB-Medien. Эти доходы он скрыл от общественности и от налогового ведомства.
После данной публикации практически никто из руководителей Немецкого футбольного союза не выразил поддержку Гринделю. Однако пресс-центр организации сообщил, что в момент вступления на должность председателя футбольного союза все доходы Гринделя были задекларированы корректно. Ведь пост председателя наблюдательного совета компании DFB-Medien он получил тремя месяцами позже.
Гриндель с опущенными глазами. Фото AFP
Отягчающим обстоятельством стал еще и тот факт, что в 2017 году Гриндель получил в подарок от украинского предпринимателя наручные часы стоимостью 6000 евро. Речь, как сообщает Spiegel, идет о Григории Суркисе, бывшем вице-президенте УЕФА, чей брат Игорь Суркис является руководителем футбольного клуба "Динамо" (Киев). Гриндель не сообщил союзу о получении часов от Суркиса, так как рассматривал их "как личный подарок".
На пресс-конференции во вторник Гриндель заявил, что, когда принимал подарок, не знал, сколько на самом деле стоят эти часы. В настоящий момент прокуратура ФРГ выясняет, задекларировал ли Гриндель эти часы при ввозе в Германию.
Кто станет новым председателем Немецкого футбольного союза, пока не известно. До выборов нового главы DFB в сентябре 2019 года организацию будут временно возглавлять два заместителя председателя – Райнхард Раубалль и Райнер Кох.
Гриндель же, несмотря на уход из Немецкого футбольного союза, продолжит свою работу в совете ФИФА и исполнительном комитете УЕФА, куда он был избран ранее.
Как сообщалось ранее, после поражения от "Динамо" в "Славии" потребовали увольнения Григория Суркиса из УЕФА.
Также сообщалось, что Андрей Шевченко объяснил Игорю Суркису на зубочистках, почему "Динамо" беспомощно против "Челси".
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Источник:
SPIEGEL
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