Босс немецкого футбола подал в отставку после скандала с часами Суркиса

Райнхард Гриндель ушел с поста из-за коррупции и дорогого подарка от украинского чиновника

Григорий Суркис. Фото: А.Пархоменко, Сегодня|Спорт

Босс немецкого футбола подал в отставку после скандала с часами Суркиса //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/389/c07/5ca389c07b376.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/389/c07/5ca389c07b376.png 2019-04-02T19:18:00+03:00 Футбол Райнхард Гриндель ушел с поста из-за коррупции и дорогого подарка от украинского чиновника

Глава Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель подал в отставку. Причиной, как сообщает немецкое издание Spiegel, стали обвинения в коррупции: неуплате налогов и получении в подарок часов от Григория Суркиса – на тот момент вице-президента УЕФА.

Уходящий Гриндель. Фото AFP

Об отставке Райнхард Гриндель, занимавший пост председателя Немецкого футбольного союза с 2016 года, объявил на пресс-конференции во вторник, 2 апреля. Как сообщает DW, Гриндель заявил, что "не был жадным до денег" и попросил журналистов и общественность "вынести ему справедливый вердикт".

Накануне немецкий журнал Der Spiegel опубликовал журналистское расследование, согласно которому Гриндель в период с июля 2016 по июль 2017 года получил дополнительный заработок в размере 78 000 евро на посту председателя наблюдательного совета управляющей компании DFB-Medien. Эти доходы он скрыл от общественности и от налогового ведомства.

После данной публикации практически никто из руководителей Немецкого футбольного союза не выразил поддержку Гринделю. Однако пресс-центр организации сообщил, что в момент вступления на должность председателя футбольного союза все доходы Гринделя были задекларированы корректно. Ведь пост председателя наблюдательного совета компании DFB-Medien он получил тремя месяцами позже.

Гриндель с опущенными глазами. Фото AFP

Отягчающим обстоятельством стал еще и тот факт, что в 2017 году Гриндель получил в подарок от украинского предпринимателя наручные часы стоимостью 6000 евро. Речь, как сообщает Spiegel, идет о Григории Суркисе, бывшем вице-президенте УЕФА, чей брат Игорь Суркис является руководителем футбольного клуба "Динамо" (Киев). Гриндель не сообщил союзу о получении часов от Суркиса, так как рассматривал их "как личный подарок".

На пресс-конференции во вторник Гриндель заявил, что, когда принимал подарок, не знал, сколько на самом деле стоят эти часы. В настоящий момент прокуратура ФРГ выясняет, задекларировал ли Гриндель эти часы при ввозе в Германию.

Кто станет новым председателем Немецкого футбольного союза, пока не известно. До выборов нового главы DFB в сентябре 2019 года организацию будут временно возглавлять два заместителя председателя – Райнхард Раубалль и Райнер Кох.

Гриндель же, несмотря на уход из Немецкого футбольного союза, продолжит свою работу в совете ФИФА и исполнительном комитете УЕФА, куда он был избран ранее.

Как сообщалось ранее, после поражения от "Динамо" в "Славии" потребовали увольнения Григория Суркиса из УЕФА.

Также сообщалось, что Андрей Шевченко объяснил Игорю Суркису на зубочистках, почему "Динамо" беспомощно против "Челси".

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