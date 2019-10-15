Боссы украинского футбола опасаются, что Шеву может увести "Милан"

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

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В руководстве украинского футбола опасаются, что после грандиозного успеха нашей сборной, обыгравшей действующих чемпионов Европы португальцев и досрочно вышедшей на Евро-2020, тренера "сине-желтых" Андрея Шевченко могут увести. В частности, речь идет о "Милане", недавно уже пытавшемся договориться с Шевой. Ранее Блохин рассказал о главном для Шевченко.

"После такой большой вчерашней победы имею одно предостережение для нашей команды. Боюсь, чтобы один великий клуб не пожалел, не пригласив великого уже Андрея Шевченко. Это я о "Милане" говорю, – заявил вице-президент Украинской ассоциации футбола Александр Герега. – Но, Андрей Васильевич (Павелко, глава УАФ), надеюсь, у нас крепкий контракт"

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Напомним, в начале октября Андрей Шевченко назывался одним из кандидатов на пост главного тренера "Милана". Появилась даже информация, что Шевченко согласился возглавить "Милан", но на особых условиях. Первое – Шева готов начать тренировать миланский клуб не раньше ноября, так как хотел сначала вывести украинскую сборную на Евро-2020. Второе условие – он хочет совмещать работу в клубе и сборной. "Милан" тогда взял время на размышления.

Шевченко в окружении Караваевва и Малиновского / Фото: Reuters

Однако позже Шевченко сделал жесткое заявление о работе в "Милане", после которого все вопросы отпали. Обладатель "Золотого мяча" отказался возглавить свой бывший клуб, решив полностью сосредоточиться на сборной Украины. "Я ни одно предложение не буду рассматривать. У меня контракт с Украинской ассоциацией футбола до лета следующего года и я собираюсь довести этот проект до конца", – отметил Шевченко.

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Впрочем, в кулуарах допускают, что "Милан" продолжает рассчитывать на сотрудничество с Шевченко – но уже после Евро-2020. Дескать, назначенный "Миланом" на зарплату в миллион евро в год Стефано Пиоли – временная фигура перед приходом на тренерский мостик "россонери" украинского обладателя "Золотого мяча"-2004.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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