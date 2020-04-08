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Бой с коронавирусом: стадион, на котором играет чемпион Украины по футболу, превратят в госпиталь

8 апреля, 10:24

Богдан Юрков

Людей, заболевших COVID-19, хотят лечить на харьковском стадионе "Металлист" и на тренировочной базе в Высоком

Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер рассказал о возможности превращения стадиона "Металлист" и футбольной базы в Высоком в госпиталь для больных COVID-19.

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"Рассматриваем вопрос и возможность развернуть госпиталь на стадионе "Металлист". Уже группой экспертов и специалистов мы инспектировали стадион. В ближайшее время определимся, будет ли возможность в боксах, которые есть – а там можно разместить большое количество людей – сделать госпиталь, – заявил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер. – И на базе "Металлист" в поселке Высоком мы тоже имеем возможность разместить большое количество людей. Мы определяемся, будут ли это места для обсервации или же госпиталь"

Стадион "Металлист"

Стадион "Металлист" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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"Но на стадионе "Металлист" на 100 процентов получили подтверждение от врачей, что там можно быстро развернуть госпиталь", – добавил Алексей Кучер

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Отметим, что сейчас стадион "Металлист" в Харькове является домашней ареной для чемпиона страны и лидера нынешней Премьер-лиги донецкого "Шахтера", а также для харьковского "Металлиста-1925", который выступает в Первой лиге.

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Харьков чемпионат Украины Шахтер Донецк коронавирус стадион Металлист Металлист 1925

Источник: АТН

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