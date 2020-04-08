Бой с коронавирусом: стадион, на котором играет чемпион Украины по футболу, превратят в госпиталь

Людей, заболевших COVID-19, хотят лечить на харьковском стадионе "Металлист" и на тренировочной базе в Высоком

Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер рассказал о возможности превращения стадиона "Металлист" и футбольной базы в Высоком в госпиталь для больных COVID-19.

Читайте также: Фонд Рината Ахметова и ФК "Шахтер" передали Харьковской области 20 000 экспресс-тестов на коронавирус

"Рассматриваем вопрос и возможность развернуть госпиталь на стадионе "Металлист". Уже группой экспертов и специалистов мы инспектировали стадион. В ближайшее время определимся, будет ли возможность в боксах, которые есть – а там можно разместить большое количество людей – сделать госпиталь, – заявил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер. – И на базе "Металлист" в поселке Высоком мы тоже имеем возможность разместить большое количество людей. Мы определяемся, будут ли это места для обсервации или же госпиталь"

Стадион "Металлист" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В тренде Звезды украинского футбола увлекательно показали, как мыть руки во время пандемии коронавируса

"Но на стадионе "Металлист" на 100 процентов получили подтверждение от врачей, что там можно быстро развернуть госпиталь", – добавил Алексей Кучер

Читайте также: "Через пару матчей все будут травмированы": озвучены риски футболистов после пандемии коронавируса

Отметим, что сейчас стадион "Металлист" в Харькове является домашней ареной для чемпиона страны и лидера нынешней Премьер-лиги донецкого "Шахтера", а также для харьковского "Металлиста-1925", который выступает в Первой лиге.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама