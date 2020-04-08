Бой с коронавирусом: стадион, на котором играет чемпион Украины по футболу, превратят в госпиталь

Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер рассказал о возможности превращения стадиона "Металлист" и футбольной базы в Высоком в госпиталь для больных COVID-19.
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"Рассматриваем вопрос и возможность развернуть госпиталь на стадионе "Металлист". Уже группой экспертов и специалистов мы инспектировали стадион. В ближайшее время определимся, будет ли возможность в боксах, которые есть – а там можно разместить большое количество людей – сделать госпиталь, – заявил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер. – И на базе "Металлист" в поселке Высоком мы тоже имеем возможность разместить большое количество людей. Мы определяемся, будут ли это места для обсервации или же госпиталь"
"Но на стадионе "Металлист" на 100 процентов получили подтверждение от врачей, что там можно быстро развернуть госпиталь", – добавил Алексей Кучер
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Отметим, что сейчас стадион "Металлист" в Харькове является домашней ареной для чемпиона страны и лидера нынешней Премьер-лиги донецкого "Шахтера", а также для харьковского "Металлиста-1925", который выступает в Первой лиге.
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