Бойкот отменяется: Неймар вместе с "ПСЖ" улетел в турне по Китаю
Бразильский нападающий вернулся в расположение команды, несмотря на угрозы
Бразильский нападающий Неймар вместе с "Пари-Сен-Жермен" отправился в предсезонное турне в Китай. Футболист оказался в заявке своей команды на сборы, а затем сфотографировался вместе с партнерами возле самолета (слева в кепке и с сумочкой). Интересно, что ранее в СМИ появилась информация, якобы Неймар устроит бойкот в "ПСЖ" ради скорейшего перехода в "Барселону".
Также сообщалось, что "ПСЖ" готов расстаться с Неймаром, чтобы освободить средства для подписания нового контракта с французским форвардом Килианом Мбаппе. Парижане готовы увеличить оклад 20-летнего нападающего до 50 миллионов евро в год.
Кстати, недавно "Барселона" озвучила свое предложение по Неймару. За возвращение 27-летнего бразильца каталонцы готовы заплатить 100 миллионов евро и отдать двух игроков.
Как известно, параллельно с устройством своей футбольной судьбы Неймар в эти отбивается от обвинений в изнасиловании, предъявленных вингеру по заявлению бразильской модели Нажилы Триндади. Правда, этот суд уже превращается в цирк - обвиняющая Неймара девушка потеряла телефон с уликами. Сам форвард ранее пошел в контратаку, подав встречный иск о клевете.
Смотрите гол Неймара за "ПСЖ" в Лиге чемпионов:
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