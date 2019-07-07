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Бойкот в моде: Гризманн не явится на тренировочный сбор "Атлетико"

7 июля, 12:45

Французский футболист проигнорирует требование клуба прибыть в расположение команды

Антуан Гризманн
Антуан Гризманн. Фото: AFP

Нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн не приедет в расположение клуба 7 июля. Французский форвард Гризманн проигнорирует требования руководства "Атлетико" и будет отсутствовать на тренировочном сборе клуба, сообщает L'Equipe.

Напомним, что накануне на официальном сайте мадридского клуба появилось заявление о том, что все переговоры о переходе Гризманна в "Барселону" прекращены, и 7 июля футболист обязан явиться в расположение клуба, чтобы начать подготовку к новому сезону.

Добавим, что 28-летний форвард сможет покинуть "Атлетико" только в том случае, если "Барселона" заплатит за него полную сумму отступных, которые прописаны в контракте нападающего и составляют 120 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что "Барселона" договорилась о трансфере нападающего и официально объявит о переходе 10 июля.

Как мы писали ранее, Неймар устроит бойкот в "ПСЖ" ради скорейшего перехода в "Барселону". Бразильский футболист грозится не явиться к старту подготовки к новому сезону в составе чемпионов Франции.

А сегодня Лионель Месси не явился на награждение Кубка Америки после скандального удаления: "Все подстроено". Аргентинский футболист обвинил в неудаче судей и коррупцию на турнире.


Также сообщалось, что Евгений Коноплянка не явился на первую тренировку "Шальке". Правда, здесь ситуация другая: украинский футболист не нужен немцам – он ищет себе новую команду.

Ранее мы писали, что в "Шальке" закрыли глаза на феерию Коноплянки в сборной. В недавнем матче против Сербии в отборе на Евро-2020 Коноплянка оформил дубль, а наша команда отпраздновала разгромную победу 5:0. Тем не менее, немецкий клуб оставил в силе желание избавиться от украинца, получающего 4 миллиона евро в год.

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Тег чемпионат Испании, Атлетико Мадрид, Антуан Гризманн

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Советский спорт

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