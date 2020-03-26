"Боже правый! Он сумасшедший!": защитника "Динамо" раскритиковали в пух и прах за нарушения карантина

Защитник киевского "Динамо" Сидклей, который на данный момент выступает за Коринтианс на правах аренды, был в пух и прах раскритикован бразильскими болельщиками. Дело в том, что футболист в своем Instagram-аккаунте поделился фото, на которых он тренируется на улице и веселится в компании друзей в то время, когда в Бразилии объявлен карантин из-за пандемии коронавируса. В начале года сообщалось, что игрок "Динамо" ушел в самоволку.

"Они меня оскорбляли и писали много гневных комментариев. Например: "Боже правый! Он сумасшедший!", – цитирует Сидклея Gazeta Esportivo.

Напомним, что бразилец перешел в "Динамо" в июле 2018 года из "Атлетико Паранаэнсе". Но за полтора сезона Сидклей не смог закрепиться в основном составе, проведя во всех турнирах 23 матча (17 – в чемпионате Украины, 1 – в розыгрыше национального Кубка и 5 – в Лиге Европы) и забив один мяч. В текущем сезоне защитник не сыграл ни одного поединка за киевлян.

26-летний защитник "Динамо" перешел на правах аренды в бразильский "Коринтианс". Соглашение рассчитано на год – до 31 декабря 2020 года. За команду из Сан-Паулу Сидклей успел сыграть четыре матча, в которых не отличался голевыми действиями.

Смотрите, как "Динамо" завершило выступление в Лиге Европы в нынешнем сезоне

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама