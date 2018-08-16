"Брага" – "Заря": где смотреть и когда начало матча Лиги Европы

16 августа "Заря" на выезде сыграет с "Брагой" в ответном поединке третьего раунда квалификации Лиги Европы. Матч "Брага" – "Заря" начнется в 22:30 по киевскому времени и будет показан в прямом эфире на канале "2+2". В первом матче, который прошел неделю назад в Запорожье, команды сыграли вничью (1:1).

"Брага" – "Заря": прогноз букмекеров. Эксперты считают португальский клуб явным фаворитом матча. Коэффициент на победу "Браги" в основное время матча составляет всего 1.32, тогда как на победу "Зари" он равен 10, а на ничью – 5.10. Котировки на выход в раунд плей-офф Лиги Европы такие: "Брага" 1.12, "Заря" 6.30. Таким образом, шансы команды Юрия Вернидуба оцениваются в 15 процентов.

После поединка недельной давности "Заря" сыграла на выезде с "Карпатами" в чемпионате Украины и минимально победила (1:0). В свою очередь, "Брага" на своем поле одолела "Националь" со счетом 4:2.

Отметим, что в 21:45 начнется матч другой украинской команды в Лиге Европы: смотреть поединок "Бордо" – "Мариуполь" можно на канале "Футбол 2".