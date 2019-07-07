"Брать его с собой бесполезно": тренер "Генка" категорически высказался об украинце Малиновском

Украинский футболист Руслан Малиновский хочет покинуть бельгийский клуб, а тренер "Генка" не видит смысла брать его на тренировочный сбор

Руслан Малиновский с женой. Фото: Instagram

Украинский футболист Руслан Малиновский не отправится с командой на второй предсезонный сбор "Генка". Главный тренер бельгийского коллектива объяснил свое решение тем, что Малиновский намерен покинуть команду и брать его с собой "бесполезно".

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Смотрите гол Малиновского в ворота сборной Италии:

Наставник бельгийского гранда Феличе Маццу так прокомментировал свое решение в интервью Het Belang van Limburg:

"Руслан дал нам понять, что хочет покинуть клуб. Я с ним разговаривал и просил, чтобы он проявлял хотя бы минимальное уважение к клубу и своим партнерам. Но его психическое состояние на данный момент не оптимально. Поэтому я решил не брать его с собой на сбор. Игроки, которые поедут в Нидерланды, должны быть на сто процентов сконцентрированы на игре за клуб, и это не относится к Малиновскому. Я все еще надеюсь, что он не покинет "Генк", но сейчас брать его с собой бесполезно".

Как сообщалось ранее, "Сампдория" отпадает: в борьбу за Малиновского с новой силой включается "Аталанта". Бывший клуб Алексея Михайличенко вышел из переговоров по приобретению украинского чемпиона Бельгии. Однако возобновился процесс возможного трансфера лидера сборной Украины в другой клуб Серии А – получившую прямой пропуск в группу Лиги чемпионов "Аталанту".

малиновский Фото: Instagram

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