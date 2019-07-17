Братан, я всегда с тобой: Ярмоленко поддержал своего брата – кандидата в депутаты

Игрок "Вест Хэма" Ярмоленко записал видео обращение, где агитирует голосовать за двоюродного брата на выборах

Андрей Ярмоленко. Фото: AFP

Полузащитник "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко призвал поддержать одного из депутатов, который избирается в Верховную Раду из Кировоградской области. Футболист выразил поддержку кандидату в народные депутаты по мажоритарным округам самовыдвиженцу Владимиру Духно, который является его двоюродным братом.

"Знаю одного очень честного и порядочного человека, по совместительству моего брата – Духно Владимира Николаевича. Он баллотируется в депутаты Верховной Рады по 100-му избирательному округу Кировоградской области. Братан, я всегда с тобой", – заявил Ярмоленко в видео обращении.

Также добавим, что в избирательный список для досрочных парламентских выборов вошел и борец греко-римского стиля Жан Беленюк. Спортсмен уже вошел в штаб в одной из партий. Кроме того, бывший защитник "Карпат" Артем Федецкий также баллотируется в Верховную Раду.

Тем временем, Ярмоленко уже восстановился от травмы, но игрока сборной Украины в Лондоне окатили душем из холодильника. После такого, фанаты в шутку уже отправили украинского вингера в лазерет до конца года.

Как забивал Андрей Ярмоленко в прошлом году за "Вест Хэм":

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