"Бразильцы любят золото, а самый модный – Степаненко": Бондарь – о стильных фишках "Шахтера" и сборной

Бондарь с партнерами по "Шахтеру" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Защитник "Шахтера" и чемпион мира U-20 в составе молодежной сборной Украины Валерий Бондарь рассказал о том, кто самый модный в донецкой команде, а также в чемпионской "молодежке".

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"Наверное, в молодежной сборной Украины я самый последний модник, – скромничает Валерий Бондарь. – Вот кого бы я выделил, так это Леху Хахлева. За ним замечал, что он любит красивые вещи. У него есть вкус. На остальных ребят не обращал внимания. Мы больше по спортивной одежде"

"Что касается "Шахтера", то выделил бы Степаненко. Лично мне нравится, как он одевается. Наверное, жена ему помогает выбирать вещи. У него хороший стиль, вкус. А так самые модные, наверное, бразильцы – Дентиньо, Нем был. Любят сережки, золото. Они так прикольно одеваются", – добавил Валерий Бондарь

Тарас и Маргарита Степаненко / Фото: Instagram

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Как мы писали ранее,Бразилия с игроками "Шахтера" вышла на Олимпиаду, разгромив земляков Месси. "Горняки" Майкон и Додо пробились в Токио-2020 после того, как их команда в Колумбии сокрушила Аргентину со счетом 3:0.

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