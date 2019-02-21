Бразильцы нон-стоп: в ФК "Львов" – уже 15 соотечественников Пеле
Последним новичком украинского клуба стал приятель звезды "МанСити" Жезуса. Список всех легионеров "Львова"
ФК "Львов", всего сутки назад сообщив о подписании трех бразильских новичков, сегодня усилился еще одним соотечественником Пеле. Им стал 22-летний нападающий "Палмейраса" Кауэ да Силва, представляя которого, львовский клуб сделал акцент на том, что Кауэ в Бразилии играл плечом к плечу с нынешней звездой "МанСити" Жезусом. На сборах украинского клуба Кауэ да Силва уже отличился тремя мячами, поразив ворота "Младост Лучани", "Поли Тимишоары" и "Ордабасы".
Таким образом теперь в составе ФК "Львов" стало аж 15 игроков из Бразилии!!!
- Лукас Тейлор Майя Рейс защитник
- Висенте де Паула Мерседес защитник
- Мартан Фернандо Гонсалвеш Пимента защитник
- Мурило Винисиус Лейте Кадина полузащитник
- Педро Витор Феррейра да Силва полузащитник
- Луис Фелипе Велозу Сантуш полузащитник
- Аугусто Бруно да Силва полузащитник
- Энрике Араужо де Оливейра полузащитник
- Жонатан Да Силва Лима полузащитник
- Рафаэль Сабино дос Сантос полузащитник
- Бруно Дуарте да Силва нападающий
- Алваро Луис Тавареш Виейра нападающий
- Жулио Сезар Морейра Рибейро нападающий
- Рожерио Алвеш дос Сантос нападающий
- Кауэ да Силва нападающий
Как сообщалось ранее, заявление о предстоящем матче УПЛ с "Шахтером" сделал тренер "Александрии". "Мы не собираемся быть мальчиками для битья", – сказал Владимир Шаран.
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