Бразильцы нон-стоп: в ФК "Львов" – уже 15 соотечественников Пеле

Последним новичком украинского клуба стал приятель звезды "МанСити" Жезуса. Список всех легионеров "Львова"

Бразилец № 15. Фото ФК "Львов".

Бразильцы нон-стоп: в ФК "Львов" – уже 15 соотечественников Пеле //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/f0b/d44/5c6f0bd44fd39.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/f0b/d44/5c6f0bd44fd39.png 2019-02-21T22:41:51+02:00 Футбол Последним новичком украинского клуба стал приятель звезды "МанСити" Жезуса. Список всех легионеров "Львова"

ФК "Львов", всего сутки назад сообщив о подписании трех бразильских новичков, сегодня усилился еще одним соотечественником Пеле. Им стал 22-летний нападающий "Палмейраса" Кауэ да Силва, представляя которого, львовский клуб сделал акцент на том, что Кауэ в Бразилии играл плечом к плечу с нынешней звездой "МанСити" Жезусом. На сборах украинского клуба Кауэ да Силва уже отличился тремя мячами, поразив ворота "Младост Лучани", "Поли Тимишоары" и "Ордабасы".

Таким образом теперь в составе ФК "Львов" стало аж 15 игроков из Бразилии!!!

Лукас Тейлор Майя Рейс защитник

защитник Висенте де Паула Мерседес защитник

защитник Мартан Фернандо Гонсалвеш Пимента защитник

защитник Мурило Винисиус Лейте Кадина полузащитник

полузащитник Педро Витор Феррейра да Силва полузащитник

полузащитник Луис Фелипе Велозу Сантуш полузащитник

полузащитник Аугусто Бруно да Силва полузащитник

полузащитник Энрике Араужо де Оливейра полузащитник

полузащитник Жонатан Да Силва Лима полузащитник

полузащитник Рафаэль Сабино дос Сантос полузащитник

полузащитник Бруно Дуарте да Силва нападающий

нападающий Алваро Луис Тавареш Виейра нападающий

нападающий Жулио Сезар Морейра Рибейро нападающий

нападающий Рожерио Алвеш дос Сантос нападающий

нападающий Кауэ да Силва нападающий

Как сообщалось ранее, заявление о предстоящем матче УПЛ с "Шахтером" сделал тренер "Александрии". "Мы не собираемся быть мальчиками для битья", – сказал Владимир Шаран.

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