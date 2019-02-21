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Бразильцы нон-стоп: в ФК "Львов" – уже 15 соотечественников Пеле

Сегодня, 22:41

Последним новичком украинского клуба стал приятель звезды "МанСити" Жезуса. Список всех легионеров "Львова"

Бразилец № 15. Фото ФК "Львов"
Бразилец № 15. Фото ФК "Львов".
Бразильцы нон-стоп: в ФК "Львов" – уже 15 соотечественников Пеле //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/f0b/d44/5c6f0bd44fd39.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/f0b/d44/5c6f0bd44fd39.png Футбол Последним новичком украинского клуба стал приятель звезды "МанСити" Жезуса. Список всех легионеров "Львова"

ФК "Львов", всего сутки назад сообщив о подписании трех бразильских новичков, сегодня усилился еще одним соотечественником Пеле. Им стал 22-летний нападающий "Палмейраса" Кауэ да Силва, представляя которого, львовский клуб сделал акцент на том, что Кауэ в Бразилии играл плечом к плечу с нынешней звездой "МанСити" Жезусом. На сборах украинского клуба Кауэ да Силва уже отличился тремя мячами, поразив ворота "Младост Лучани", "Поли Тимишоары" и "Ордабасы".

Таким образом теперь в составе ФК "Львов" стало аж 15 игроков из Бразилии!!!

  • Лукас Тейлор Майя Рейс защитник
  • Висенте де Паула Мерседес защитник
  • Мартан Фернандо Гонсалвеш Пимента защитник
  • Мурило Винисиус Лейте Кадина полузащитник
  • Педро Витор Феррейра да Силва полузащитник
  • Луис Фелипе Велозу Сантуш полузащитник
  • Аугусто Бруно да Силва полузащитник
  • Энрике Араужо де Оливейра полузащитник
  • Жонатан Да Силва Лима полузащитник
  • Рафаэль Сабино дос Сантос полузащитник
  • Бруно Дуарте да Силва нападающий
  • Алваро Луис Тавареш Виейра нападающий
  • Жулио Сезар Морейра Рибейро нападающий
  • Рожерио Алвеш дос Сантос нападающий
  • Кауэ да Силва нападающий

Как сообщалось ранее, заявление о предстоящем матче УПЛ с "Шахтером" сделал тренер "Александрии". "Мы не собираемся быть мальчиками для битья", – сказал Владимир Шаран.

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Тег футбол, ФК Львов, УПЛ

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Сегодня|Спорт

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