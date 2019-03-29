Бразилия на удачу сыграет на Кубке Америки в нефартовой форме
Пятикратные чемпионы мира вернулись к цветам экипировки, которые не используют с 1950 года
Гостевой комплект формы сборной Бразилии на Кубке Америки-2019 будет белым в честь 100-летнего юбилея со дня первого титула команды. В 1919 году Бразилия впервые победила на турнире. По информации Daily Mail, в Бразилии верят, что возврат к истории принесет сборной удачу – команда не выигрывала Кубок Америки с 2007 года.
TWITTER— Soccerstand.com (@Soccerstand) March 29, 2019
Белый был цветом сборной Бразилии до 1950-х годов, но поражение от Уругвая на чемпионате мира изменило отношение к футболке. Белые джерси с синими воротниками, белые шорты и белые гетры были признаны непатриотичными, так как не отражали цвета бразильского флага. В итоге национальным цветом стал желтый. Гостевые матчи команда играла в голубом цвете.
TWITTER— Who Ate All The Pies (@waatpies) March 29, 2019
Ране звезда "Барселоны" Лионель Месси презентовал новую форму сборной Аргентины. Команда сыграет в новой экипировке летом на Кубке Америки.
Кстати, недавно состоялась жеребьевка группового этапа Кубка Америки 2019 года. В Кубке Америки примут участие 12 команд, в том числе приглашенные сборные Катара и Японии. А защищать титул предстоит команде Чили.
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