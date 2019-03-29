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Бразилия на удачу сыграет на Кубке Америки в нефартовой форме

Сегодня, 15:44

Пятикратные чемпионы мира вернулись к цветам экипировки, которые не используют с 1950 года

Сборная Бразилии
Сборная Бразилии. Фото: AFP
Бразилия на удачу сыграет на Кубке Америки в нефартовой форме //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e21/23b/5c9e2123bffc9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e21/23b/5c9e2123bffc9.jpg Футбол Пятикратные чемпионы мира вернулись к цветам экипировки, которые не используют с 1950 года

Гостевой комплект формы сборной Бразилии на Кубке Америки-2019 будет белым в честь 100-летнего юбилея со дня первого титула команды. В 1919 году Бразилия впервые победила на турнире. По информации Daily Mail, в Бразилии верят, что возврат к истории принесет сборной удачу – команда не выигрывала Кубок Америки с 2007 года.

Белый был цветом сборной Бразилии до 1950-х годов, но поражение от Уругвая на чемпионате мира изменило отношение к футболке. Белые джерси с синими воротниками, белые шорты и белые гетры были признаны непатриотичными, так как не отражали цвета бразильского флага. В итоге национальным цветом стал желтый. Гостевые матчи команда играла в голубом цвете.

Ране звезда "Барселоны" Лионель Месси презентовал новую форму сборной Аргентины. Команда сыграет в новой экипировке летом на Кубке Америки.

Кстати, недавно состоялась жеребьевка группового этапа Кубка Америки 2019 года. В Кубке Америки примут участие 12 команд, в том числе приглашенные сборные Катара и Японии. А защищать титул предстоит команде Чили.

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Тег сборная Бразилии, Кубок Америки

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Eurosport

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