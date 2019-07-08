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Бразилия – победитель Кубка Америки: удаление и четыре гола на "Маракане"

8 июля, 01:07

В финальном поединке Кубка Америки сборная Бразилии со счетом 3:1 обыграла команду Перу

Сборная Бразилии обыграла Перу в финале Кубка Америки 2019
Сборная Бразилии обыграла Перу в финале Кубка Америки 2019. Фото: AFP

Сборная Бразилии в девятый раз в истории завоевала Кубок Америки. В финале команда Тите обыграла Перу (3:1), причем сделала это вдесятером. Команды ушли на перерыв при счете 2:1. На гол Эвертона на 15-й минуте перуанцы ответили точным ударом Хосе Паоло Герреро с пенальти на 44-й минуте. А в компенсированное к первому тайму время Габриэл Жезус вновь вывел Бразилию вперед.

Во втором тайме автор второго гола заработал вторую желтую карточку и был удален с поля. С 70-й минуты бразильцы играли вдесятером, но удержали победный результат. Более того, в компенсированное время Ришарлисон, реализовав пенальти, сделал счет 3:1. Бразильцы выиграли Кубок Америки впервые с 2007 года.

Сборная Аргентины ранее обыграла сборную Чили (2:1) в матче за третье место на Кубке Америки. Месси в этой игре был удален. После матча он не пришел на церемонию награждения, обвинив организаторов турнира в коррупции и помощи хозяевам соревнований сборной Бразилии. Футболист предположил, что судья встречи получил задание показать ему красную карточку.

Также стало известно, что Месси могут жестко наказать за скандал на Кубке Америки и завершить его международную карьеру. За критику в адрес Южноамериканской конфедерации футбола пятикратного обладателя "Золотого мяча" могут дисквалифицировать на два года.

Видео голов матча Бразилия – Перу 3:1

Напомним, европейскую Лигу наций выиграла сборная Португалии:

А в финале Лиги чемпионов "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" со счетом 2:0

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Тег финал, сборная Бразилии, сборная Перу, Кубок Америки

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Источники:

Сегодня|Спорт , sport24.ru

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