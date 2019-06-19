Бразилия потеряла первые очки на домашнем Кубке Америки
Обладателя первого места в группе в последнем туре разыграют бразильцы и перуанцы
Сборная Бразилии потеряла очки в матче второго тура группового этапа домашнего Кубка Америки. Пятикратные чемпионы мира не смогли распечатать ворота Венесуэлы – 0:0. Бразильцы набрали четыре очка и остаются на первом месте в группе А. Столько же очков имеет Перу, поэтому звание победителя квартета команды разыграют в заключительном туре в очном поединке.
Как сообщалось ранее, в стартовом матче Копа Америка Бразилия разгромила Боливию – 3:0. У победителей дубль оформил Филиппе Коутиньо, еще один гол забил Эвертон (85).
Бразилия – Венесуэла – 0:0
Бразилия: Алиссон, Тиаго Силва, Дани Алвес, Маркиньос, Филипе Луис, Каземиро (Фернандиньо, 57), Артур, Ришарлисон (Габриэл Жезус, 46), Коутиньо, Нерес (Эвертон, 72), Фирмино.
Венесуэла: Фариньес, Вильянуэва, Эрнандес, Росалес, Осорио, Морено, Мурильо, Эррера (Сотельдо, 66), Ринкон, Мачис (Фигера, 76), Рондон (Мартинес, 85).
Предупреждения: Мурильо (37), Каземиро (41), Фигера (90).
Ранее мы писали, что Месси начинает с невероятного фиаско: на старте Кубка Америки Аргентину унизила Колумбия. Команда Лионеля стала жертвой колумбийских джокеров. Месси после матча заявил: "Мы еще вернемся в комфортную ситуацию".
46-й розыгрыш Кубка Америки проходит в Бразилии с 14 июня по 7 июля 2019. В предыдущий раз бразильцы принимали турнир в 1989 году. Второй раз подряд титул защищает сборная Чили. В турнире принимают участие 12 команд, в том числе приглашенные представители Азии Япония и Катар, однако впервые за 10 участий подряд в турнире не сыграет команда Мексики.
Напомним, что сборная Украины U-20 впервые в истории стала победителем чемпионата мира по футболу. В финале мундиаля наша команда обыграла Южную Корею со счетом 3:1, а накануне герои вернулись на родину:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Бразилия потеряла первые очки на домашнем Кубке Америки". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Туристы" Кубка Америки из Японии получили четыре безответных мяча от команды Чили
Чилийцы со счетом 4:0 обыграли приглашенную на турнир команду из Азии
Ответ динамовцу Дерлису: Кавани забил потрясающий гол "ножницами" на Копа Америка
Уругвайцы не оставили живого места на сборной Эквадора, разгромив ее со счетом 4:0
"Голацо! Голацо! Голацо!" Игрок "Динамо" забил самый красивый мяч Кубка Америки-2019
Шедевр в исполнении Дерлиса Гонсалеса не помог Парагваю победить. Катар отыгрался с 0:2
Расстреливали в упор: каскад невероятных сейвов вратаря Венесуэлы в игре с Перу
С помощью своего фантастического кипера венесуэльцы избежали поражения на старте Кубка Америки