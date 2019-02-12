Бразильская волейболистка призналась, что встречалась с погибшим футболистом Салой

Девушка Эмилиано Салы раскрыла свою личность после его гибели

Бразильская волейболистка Луиза Унгерер. Фото: Instagram

Бразильская волейболистка призналась, что встречалась с погибшим футболистом Салой //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2f9/8b3/5c62f98b356cd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2f9/8b3/5c62f98b356cd.jpg 2019-02-12T18:55:00+02:00 Футбол Девушка Эмилиано Салы раскрыла свою личность после его гибели

Бразильская волейболистка Луиза Унгерер заявила, что с 2017 года находилась в романтических отношениях с погибшим в авиакатастрофе аргентинским футболистом Эмилиано Салой. Об этом она рассказала в интервью Globo.

Отмечается, что пара познакомилась в 2017 года во французском Нанте, когда оба выступали за местные команды. Последний раз Сала и Унгерер виделись 14 января – в день рождения волейболистки.

В интервью Globo девушка рассказала о разговоре с Салой, в котором он ей признался, что собирается лететь в Кардифф на подписание контракта с одноименным клубом. "Он сказал, что улетает в Кардифф и безумно счастлив поиграть в Английской премьер-лиге. Я была рада за него", – сказала Унгерер.

"У меня до последнего оставалась надежда, что он жив. Было больно следить за новостями, так как никто не знал, где самолет, когда закончатся поисковые операции. Знаете, я постараюсь быть счастливой, поскольку он точно этого хочет", – добавила она.

Сала 19 января перешел из французского "Нанта" в "Кардифф". В расположение новой команды футболист вылетел на легком одномоторном самолете Piper Malibu, который в ночь на 22 января пропал с радаров. 3 февраля на дне пролива Ла-Манш был обнаружен потерпевший крушение борт. Среди обломков нашли тело одного из пассажиров, и 7 февраля спасатели его извлекли. Полиция графства Дорсет подтвердила, что это тело Салы. Он скончался в результате травм головы и туловища.

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