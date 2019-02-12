Бразильская волейболистка призналась, что встречалась с погибшим футболистом Салой
Девушка Эмилиано Салы раскрыла свою личность после его гибели
Бразильская волейболистка Луиза Унгерер заявила, что с 2017 года находилась в романтических отношениях с погибшим в авиакатастрофе аргентинским футболистом Эмилиано Салой. Об этом она рассказала в интервью Globo.
Отмечается, что пара познакомилась в 2017 года во французском Нанте, когда оба выступали за местные команды. Последний раз Сала и Унгерер виделись 14 января – в день рождения волейболистки.
В интервью Globo девушка рассказала о разговоре с Салой, в котором он ей признался, что собирается лететь в Кардифф на подписание контракта с одноименным клубом. "Он сказал, что улетает в Кардифф и безумно счастлив поиграть в Английской премьер-лиге. Я была рада за него", – сказала Унгерер.
"У меня до последнего оставалась надежда, что он жив. Было больно следить за новостями, так как никто не знал, где самолет, когда закончатся поисковые операции. Знаете, я постараюсь быть счастливой, поскольку он точно этого хочет", – добавила она.
Сала 19 января перешел из французского "Нанта" в "Кардифф". В расположение новой команды футболист вылетел на легком одномоторном самолете Piper Malibu, который в ночь на 22 января пропал с радаров. 3 февраля на дне пролива Ла-Манш был обнаружен потерпевший крушение борт. Среди обломков нашли тело одного из пассажиров, и 7 февраля спасатели его извлекли. Полиция графства Дорсет подтвердила, что это тело Салы. Он скончался в результате травм головы и туловища.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Бразильская волейболистка призналась, что встречалась с погибшим футболистом Салой". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стала известна причина смерти пропавшего футболиста Эмилиано Салы
Самолет с футболистом на борту потерпел крушение над Ла-Маншем
В Англии арестовали фанатов, изображавших самолет: все из-за погибшего футболиста Салы
Два болельщика "Саутгемптона" на трибунах изображали самолет, провоцируя фанатов "Кардифф Сити"