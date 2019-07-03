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Бразильские фанаты не давали аргентинским футболистам спать перед полуфиналом Кубка Америки

3 июля, 11:07

План болельщиков сработал: из сборная всухую обыграла принципиального соперника

Фото: AFP

Бразильские болельщики перед полуфинальным матчем их команды с Аргентиной в Кубке Америки не давали спать игрокам соперника, сообщает AP. Через час после полуночи перед отелем Radisson Blu Savassi в Белу-Оризонти они взорвали три фейерверка с перерывом в 20 минут. Впоследствии фанаты начали звонить по номерам телефонов гостиницы, где жили игроки сборной Аргентины.

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Напомним, сборная Бразилии обыграла команду Аргентины со счетом 2:0 и стала первым финалистом Кубка Америки. Знаменитый аргентинец Лионель Месси снова не смог выиграть трофей со своей сборной и, похоже, может распрощаться с надеждами на "Золотой мяч-2019".

Также сообщалось, что "Неймар может закончить карьеру": неутешительный прогноз прозвучал из уст экс-полузащитника бразильской сборной Зе Роберто. Он предрекает печальное будущее нападающему "ПСЖ", если тот не пересмотрит свое отношение к футболу.

Напомним, что Лионель Месси рассмешил невероятным промахом на Кубке Америки. Звезда сборной Аргентины запустил мяч в небеса с выгодной позиции и сам после этого рассмеялся.


Также на турнире случился еще один курьез. Луис Суарес требовал пенальти за игру рукой вратарем. Уругвайский футболист был вовлечен в игру и не заметил, что ему противостоял вратарь, а не полевой игрок.

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Тег болельщики, сборная Бразилии, сборная Аргентины, Кубок Америки

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СЭ

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